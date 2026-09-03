Прощальный бой Усика: где и с кем украинец может завершить карьеру

Наиболее вероятным местом проведения прощального поединка сейчас считается Лас-Вегас.

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Лас-Вегас является главным вариантом для проведения прощального боя / коллаж: Главред, фото: facebook.com/Alexanderusyk

Кратко:

Бой может пройти на знаменитой T-Mobile Arena

Соперником Усика станет Деонтей Уайлдер

Лас-Вегас рассматривается как основной вариант для проведения последнего боя Александра Усика. Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе объявил о намерении завершить профессиональную карьеру.

Как рассказал директор команды украинского боксера Сергей Лапин в комментарии World Boxing News, наиболее вероятным местом проведения прощального поединка сейчас считается Лас-Вегас.

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По предварительным данным, бой может пройти на знаменитой T-Mobile Arena. При этом окончательного решения пока нет: стороны продолжают обсуждать детали и вести переговоры.

Предполагается, что соперником Усика в его последнем профессиональном поединке станет бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер. Ожидается, что встреча украинского и американского боксеров состоится в марте 2027 года на территории США.

О возможном противостоянии с Уайлдером Усик говорил еще в конце прошлого года. Тогда украинец выражал желание провести такой бой, однако договориться о поединке сторонам не удалось, и переговорный процесс завершился без результата.

Теперь же бой Усик-Уайлдер вновь может стать реальностью, причем именно он рассматривается как возможный финальный поединок в карьере украинского чемпиона.

Алесандр Усик / Инфографика: Главред

Александр Усик - последние новости

Как сообщал Главред, ранее украинский профессиональный боксер Александр Усик заявил, что хочет оставить все свои чемпионские пояса. По его словам, он делает это для того, чтобы другие боксеры могли побороться за них.

13 июня боксер Александр Усик неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом. Он призвал Дональда Трампа лично посетить Украину и даже предложил ему пожить в своем доме.

Кроме того, Александр Усик победил легендарного нидерландского кикбоксера Рико Верховена в громком поединке в Египте. Бой завершился техническим нокаутом в 11-м раунде, однако сразу после финального гонга команда Верховена устроила скандал и подала официальный протест.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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