Тарифы на коммуналку могут пересмотреть: когда украинцев ожидают новые платежки

Эксперт отметил, что мораторий на повышение тарифов для населения будет действовать еще шесть месяцев после окончания военного положения.

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Могут ли после войны резко вырасти тарифы на коммунальные услуги / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

После войны тарифы в Украине могут пересмотреть

Резкого скачка тарифов не произойдет

Возможны постепенные повышения и бюджетные компенсации

Риск пересмотра коммунальных тарифов в Украине после отмены военных ограничений действительно существует, однако говорить о неизбежном резком скачке пока преждевременно. Об этом заявил энергетический эксперт, директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии РБК-Украина.

Он напомнил, что действующее законодательство запрещает повышать тарифы на распределение газа, тепловую энергию и горячую воду для населения во время военного положения и еще в течение шести месяцев после его завершения.

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Однако, по его словам, проблема накопления убытков энергетических и коммунальных предприятий никуда не исчезает. Компании вынуждены ремонтировать сети, поддерживать резервы, закупать оборудование и работать в условиях роста расходов.

Рябцев считает, что после войны возможны различные сценарии компенсации этого финансового разрыва: постепенное повышение тарифов, бюджетные компенсации, реструктуризация долгов, адресная поддержка населения или сочетание этих механизмов.

"Я ожидаю не столько тарифного взрыва, сколько пересмотра всей модели финансирования коммунальной и энергетической инфраструктуры", - отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас украинская энергетика балансирует между необходимостью сдерживать тарифы для населения и потребностью финансировать все более дорогостоящее содержание и восстановление инфраструктуры.

Как уменьшить плату за коммунальные услуги / Инфографика: Главред

Тарифы на воду могут снова вырасти

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко говорил, что, несмотря на повышение тарифов на воду во многих городах Украины, системные проблемы водоканалов никуда не исчезнут.

По его словам, украинцы могут вновь услышать о повышении тарифов уже через один–два года.

Он добавил, что на это есть объективные экономические причины. Среди них - рост стоимости электроэнергии, реагентов, минимальной заработной платы и других производственных расходов.

"Экономические основания есть, но они точно не отражают тех цифр, о которых говорят водоканалы", - отметил эксперт.

Коммунальные тарифы - последние новости

Как сообщал Главред, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) приняла решение, согласно которому тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 1 августа 2026 года вырастет на 25% - до 928,45 грн за МВт-ч без НДС.

Также известно, что Украина может начать постепенное повышение тарифов на электроэнергию и газ для бытовых потребителей в 2027 году после создания механизмов социальной защиты населения.

Кроме того, в Киеве планируют пересмотреть стоимость услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, и в случае принятия решения общий тариф может вырасти более чем на 50 гривен.

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О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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