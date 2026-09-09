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Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку - первые подробности

Анна Косик
9 сентября 2026, 08:40обновлено 9 сентября, 09:12
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Россия цинично наносит удары по жилым домам столицы.
Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности
Столица уже почти 20 часов находится в состоянии тревоги / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Главное:

  • РФ запустила по Киеву реактивные дроны
  • Один из БпЛА попал в многоэтажку
  • На месте попадания работают экстренные службы

Страна-агрессор Россия атакует Киев реактивными беспилотниками. Воздушные силы сообщили об угрозе для города в 08:09. Уже около 08:13 жители столицы услышали взрывы.

В 08:20 мэр города Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе есть попадание дрона в 16-этажное здание. Экстренные службы направляются на место. Данных о жертвах или пострадавших пока нет.

видео дня
Уровни воздушной тревоги
Уровни воздушной тревоги / Инфографика: Главред

В 08:45 Кличко уточнил, что в Дарницком районе попадание БпЛА произошло в 24-этажный жилой дом на уровне 11-12 этажей. На 12 этаже возгорание и разрушение стен. Экстренные службы работают на месте.

В 09:07 в КГВА сообщили о первых пострадавших в результате российской атаки.

"В настоящее время известно о 4 пострадавших в результате удара по жилому дому в Дарницком районе", - говорится в сообщении.

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности
Скриншот из Telegram-канала Главред

Отметим, что Киев под атаками БПЛА уже почти 20 часов. За последние сутки в столице объявляли воздушную тревогу 5 раз с небольшими перерывами.

Как Россия изменила тактику ударов по Киеву

Главред писал, что по словам военного аналитика Дениса Поповича, Россия в последние дни изменила сам принцип организации воздушных атак. По его словам, подобная схема позволяет поддерживать почти непрерывный режим воздушной опасности.

При этом реактивные "Герани-4" и "Герани-5" значительно быстрее традиционных бензиновых дронов, из-за чего часть привычных средств борьбы теряет былую эффективность.

Новая схема создает нагрузку не только на военную систему защиты. Постоянные тревожные сигналы останавливают транспорт, влияют на работу учреждений, торговых центров и предприятий, а также заставляют бизнес работать в условиях постоянной неопределенности.

Удары РФ по Киеву - последние новости

Напомним, Главред писал, что 8 сентября в Соломенском районе, в результате попадания в складское помещение, погибли два человека. Число погибших за предыдущие сутки возросло в столице до 5 человек.

Ранее сообщалось, что днем ​​8 сентября ударный дрон попал в здание телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" в Киеве - в момент, когда редакция работала в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

Накануне стало известно, что 8 сентября в Шевченковском и Голосеевском районах были зафиксированы попадания в складские здания, в результате чего возникли пожары.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу в версии WBC, сообщает Википедия.

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