Запас на случай ЧС: как законсервировать воду в банках на десятилетия

Эксперты рассказали, сколько воды нужно семье, почему пластик не подходит для долгого хранения и как законсервировать воду.

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Консервация воды в банках - простой способ сохранить питьевой запас на годы / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Сколько воды нужно на одного человека в сутки

Как продезинфицировать контейнер для хранения воды

Сколько минут стерилизовать банки с водой

Без питьевой воды человек продержится около трёх дней - именно поэтому запас воды считается пунктом номер один в подготовке к чрезвычайным ситуациям. Минимальная норма, которую советуют закладывать в кладовую, - 10-12 литров на человека в сутки: половина на питьё, половина - на санитарные нужды.

Как пишет Rural Sprout, в быту среднестатистический американец расходует 300-400 литров воды в сутки, и большая часть уходит на смыв в туалете и душ.

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Что касается Украины, то в нашей стране норма потребления воды для жителя многоквартирного дома с канализацией, централизованной подачей горячей воды, с ванной и душем составляет 100 литров воды в сутки.

Консорциум региональных поставщиков воды на своём ютуб-канале рекомендует иметь запас воды на случай чрезвычайных ситуаций на 14 дней из расчета 1,7 литра воды в день на человека в вашем доме.

"Вам может понадобиться больше, если у вас есть домашние животные или люди с особыми потребностями", - говорит эксперт консорциума по имени Анна.

Сколько воды нужно иметь про запас на случай ЧС / скриншот

Как сохранить воду на долгое время?

Способов хранения воды существует два: покупка бутилированной воды или собственные контейнеры. Ёмкости из-под молока или сока использовать повторно запрещено.

Свою тару перед заливкой воды нужно продезинфицировать - и именно здесь больше всего ошибок.

"Разведите 1 чайную ложку жидкого бытового хлорного отбеливателя без запаха в 4 стаканах воды. Налейте воду с отбеливателем в контейнер и закройте крышкой. Тщательно встряхивайте в течение 30 секунд", - советует Анна.

Дальше ёмкость наполняют чистой водой до самого верха, не касаясь руками горлышка.

Для воды из колодца или другого неочищенного источника добавляют 1/8 чайной ложки отбеливателя на каждые два литра. В водопроводную воду ничего не нужно добавлять, поскольку она уже обработана. На контейнер наклеивают этикетку с датой.

Стекло против пластика: консервирование воды в банках

Главный аргумент против пластиковых бутылок - короткий срок хранения. Негазированную воду в них Rural Sprout рекомендует держать не более двух лет, газированную - год, а часть источников советует не пить воду из пластика после двенадцати месяцев, поскольку материал начинает деградировать. Пластик в любом случае не должен стоять на солнце и в тепле.

Альтернативный вариант - законсервировать воду в стеклянных банках, и тогда запас переживёт десятилетия. Технология та же, что и для домашних заготовок.

Банки и крышки надо вымыть горячей водой с моющим средством, хорошо сполоснуть и высушить на воздухе - вытирать полотенцем не стоит. Стерилизация для воды не обязательна, но крышки должны быть новыми, чтобы вода не набрала запаха огурцов или варенья. Перед загрузкой в стерилизатор банки держат тёплыми на полотенце, а не на холодной столешнице - это страхует от термического шока.

Сам процесс выглядит так: воду в водяном стерилизаторе доводят до 82,2°C, то есть до слабого кипения, а будущую питьевую воду в отдельной кастрюле кипятят около 5 минут. Её разливают через воронку из нержавеющей стали, оставляя около 1/2 дюйма свободного пространства.

Время обработки зависит от высоты над уровнем моря: 10 минут активного кипения на высоте до 300 метров и 15 минут - на высоте от 300 до 1800 метров. Для консервации советуют использовать банки объёмом пол-литра или литр.

Автоклав для этой задачи тоже подходит: он быстрее, экономнее по расходу газа и вмещает больше банок. Единственная проблема - расхождение в рекомендациях по режимам, поэтому эксперты предлагают средний ориентир: давление около 0,55 атмосферы (0,55 бар / 55 кПа) в течение 10 минут.

Если банка не загерметизировалась или вкус воды не устраивает, её пускают на умывание или полив растений. А к запасу в кладовой не помешает добавить таблетки для очистки воды.

Как писал Главред, в холодильнике не стоит хранить ряд овощейи фруктов. Холод и повышенная влажность могут испортить их вкус и текстуру. Обычная полка в кладовой часто создает гораздо лучшие условия. Детальнее читайте в материале: Запрещено хранить в холодильнике: какие продукты портятся от холода.

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Об источнике: Консорциум региональных поставщиков воды Regional Water Providers Consortium (Консорциум региональных поставщиков воды) - это объединение коммунальных предприятий и организаций, поставляющих воду в штате Орегон (США), преимущественно в метрополии Портленда (включает округа Малтнома, Вашингтон и Клакамас). Организация создана для совместного управления водными ресурсами, обеспечения качества питьевой воды и информирования населения. Участники: Более 20 водоканалов и городских служб водоснабжения региона. Главная цель: Обеспечение населения надежной, чистой и безопасной питьевой водой, а также рациональное использование водных ресурсов. Основные направления работы: Экономия воды: разработка программ и советов по эффективному расходу воды дома и в саду.

Просвещение населения: проведение образовательных кампаний о том, откуда берется питьевая вода и как устроена система водоснабжения.

Готовность к ЧС: подготовка жителей и инфраструктуры к возможным чрезвычайным ситуациям (например, землетрясениям или засухам), которые могут нарушить водоснабжение.

Защита источников: совместные проекты по охране рек и водоемов, из которых берется вода для региона. Консорциум выступает в роли единого информационного центра для жителей региона Портленда по всем вопросам, связанным с питьевой водой и ее экономией.

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