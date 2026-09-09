Даже наклоняться не нужно: европейский способ быстрого уничтожения сорняков

Нидерландский метод позволяет убрать двор за считанные минуты, при этом не наклоняясь к земле.

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Голландская мотыга / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Какой европейский инструмент поможет быстро избавиться от сорняков в гравии

Как правильно использовать голландскую мотыгу

Для каких сорняков этот способ подходит лучше всего

Сорняки часто появляются на гравийных дорожках и подъездах, где почва под камнями остается влажной и затененной. Если вручную вырвать несколько растений еще можно, то при большом количестве сорняков это может стать сложной задачей.

Главред рассказывает о голландской мотыге, которая помогает удалять сорняки с гравия без постоянного наклона к земле.

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Что такое голландская мотыга

Как пишет House Digest, голландская мотыга, которую также называют толкателем, имеет длинную ручку и плоское, острое прямоугольное лезвие. Ее конструкция позволяет работать стоя, что может быть удобнее для спины, чем ручная прополка.

В отличие от обычных мотыг, лезвие голландской мотыги расположено почти перпендикулярно ручке и имеет легкий изгиб вперед. Благодаря этому инструментом можно выполнять движения вперед и назад, подрезая сорняки под поверхностью почвы.

Мотыга родом из Нидерландов, но сегодня её используют садоводы в разных странах. Она может пригодиться не только для прополки, но и для создания неглубоких бороздок для посева.

Смотрите видео о голландской мотыге:

Как удалить сорняки с гравия

Чтобы удалить сорняки, лезвие мотыги нужно держать под небольшим углом параллельно поверхности земли. Затем инструмент проталкивают сквозь гравий движениями вперед и назад.

Такая техника позволяет подрезать корни сорняков под поверхностью, не перемещая значительное количество камней. После этого растительные остатки можно оставить на месте - частично они окажутся под гравием и со временем разложатся.

Как избавиться от сорняков / Инфографика: Главред

Еще одно преимущество этого способа - работать можно стоя, поэтому не нужно постоянно наклоняться, чтобы вырывать или собирать сорняки вручную.

Для каких сорняков подходит голландская мотыга

Лучше всего голландская мотыга подходит для молодых однолетних сорняков с неглубокой корневой системой. Их можно легко подрезать под поверхностью почвы, пока растения еще не успели хорошо укорениться.

В то же время этот инструмент менее эффективен против многолетних сорняков с глубокими корнями. Например, одуванчик лекарственный и березка полевая могут отрастать после поверхностного подрезания.

В таких случаях лучше использовать специальные инструменты для удаления сорняков, которые позволяют вытащить из почвы всё растение вместе с корнями.

Где еще можно использовать голландскую мотыгу

Голландская мотыга пригодится не только на гравийных дорожках. Её можно использовать для прополки неглубоко проросших сорняков в саду и на грядках.

Кроме того, острое лезвие позволяет создавать неглубокие траншеи или борозды для посева семян. Поэтому этот инструмент может стать полезным дополнением к обычному садовому инвентарю.

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Об источнике: House Digest House Digest - это популярное американское онлайн-издание о дизайне, ремонте, обустройстве быта и садоводстве, принадлежащее крупной медиакомпании Static Media. Сайт имеет обширную аудиторию, насчитывающую более 7 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Ресурс специализируется на практических советах, домашних лайфхаках и инструкциях по самостоятельному изготовлению (DIY), а для проверки фактов и безопасности публикуемых методов редакция регулярно привлекает профильных экспертов.

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