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Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном - пропускать нельзя

Юрий Берендий
8 сентября 2026, 16:41
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Простой способ с использованием пакета и фена помогает удалить пыль из труднодоступных мест радиатора без разборки конструкции.
Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя
Как очистить радиатор - зачем класть пакет под батарею перед наступлением холодов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как очистить батарею изнутри от пыли
  • Как почистить радиатор отопления феном

Перед началом отопительного сезона радиаторы нуждаются в обязательной чистке. В теплый и сухой летний сезон во внутренних полостях и узких щелях батарей скапливается толстый слой пыли, который обычным пылесосом или тряпкой достать практически невозможно. Когда в дома подают тепло, горячие потоки воздуха начинают активно двигаться снизу вверх, поднимая аллергены и грязь в воздух, которым затем дышат жильцы.

Известная блогерша и автор популярных бытовых советов Агнешка Радзиковская поделилась простым трюком, который позволяет полностью сдуть всю накопившуюся грязь за считанные минуты, передает kobieta.gazeta.pl.

видео дня

"Никто об этом не говорит, а это самый простой способ справиться с пылью на радиаторах. Мешок снизу, фен сверху - и у вас дома чистый воздух. Перед отопительным сезоном это обязательный трюк", - пояснила в сети Агнешка Радзиковская.

Как работает этот лайфхак и почему его стоит применить до включения отопления - выяснял Главред.

Почему крайне важно почистить батареи до включения отопления

Конструкция современных панельных и секционных радиаторов предусматривает узкие конвекторные пластины внутри. Именно там скапливается больше всего грязи.

Когда радиатор нагревается:

  • возникает эффект конвекции - горячий воздух быстро поднимается к потолку вместе с частицами пыли;
  • пыль разносится по всем комнатам, оседает на мебели, коврах и попадает в дыхательные пути;
  • слой грязи на внутренних ребристых элементах ухудшает теплоотдачу радиатора.

Поскольку узкие насадки пылесоса не способны проникнуть между пластинами, а разбирать батарею долго и сложно, метод обдувания воздухом становится лучшим решением.

Смотрите видео о том, как почистить батарею изнутри:

Как очистить радиатор отопления с помощью фена и пакета

Для выполнения этой процедуры понадобится лишь мощный фен для волос и обычный мусорный пакет (или большой пакет-майка).

Пошаговая инструкция:

  • Подготовка: Расправьте пакет и разместите его непосредственно под батареей. Для надежности край пакета можно закрепить на нижней части радиатора с помощью скотча или малярной ленты.
  • Процесс очистки: Включите фен на максимальную мощность обдува (желательно на режим холодного или обычного воздуха) и направьте поток сверху в решетку радиатора.
  • Результат: Мощная струя воздуха мгновенно выбивает пыль и частицы грязи из самых узких щелей. Все загрязнения попадают прямо внутрь пакета, не разлетаясь по комнате.

По окончании процедуры вам останется лишь аккуратно снять пакет со собранной грязью и выбросить его в мусор.

Почему этот метод считается самым удобным для домашнего использования

Главное преимущество лайфхака с пакетом и феном - отсутствие необходимости проводить влажную уборку пола и стен после чистки. Пакет служит улавливателем грязи, защищая ковры и напольное покрытие от распыления пыли.

Делать это лучше всего именно сейчас - пока системы отопления ещё не запущены, а батареи остаются холодными. Это позволит встретить отопительный сезон с чистым воздухом и максимальной теплоотдачей радиаторов.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты Agroprofil подчеркнули необходимость системного подхода в борьбе с крысами в хозяйственных постройках. Они объяснили, что ключевые меры должны ограничить доступ грызунов к пище, воде и укрытиям, и предложили комплексные рекомендации по защите хозяйства без использования яда.

Эксперты Onet предостерегли от частого использования стиральных машин и привели нормы эксплуатации. Они рекомендовали ограничить количество циклов в сутки, а также подчеркнули необходимость пауз между запусками в зависимости от программы. По их данным, оптимальная нагрузка - не более двух циклов в сутки, максимум три с паузой от 30 минут до трех часов.

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О ресурсе: Kobieta.wp.pl

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