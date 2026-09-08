Опытные хозяйки натирают окна осенью средством для мытья посуды — зачем

Хотя средство для мытья посуды полезно при уборке, оно также может выполнять ещё одну полезную функцию.

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Простой лайфхак со средством для мытья посуды / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Зачем наносить средство для мытья посуды на окна

Как это может помочь уменьшить образование конденсата

Почему этот способ не заменит нормальную вентиляцию и отопление

С наступлением осени в домах может увеличиваться количество конденсата на окнах. Теплый влажный воздух соприкасается с холодной поверхностью стекла, из-за чего на нем образуются капли воды.

Главред выяснил, зачем осенью протирать окна средством для мытья посуды.

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Зачем наносить средство для мытья посуды на окна

Как пишет Express, нанесение небольшого количества средства для мытья посуды на сухое стекло может временно помочь предотвратить образование капель конденсата. Дело в том, что такие средства содержат вещества, снижающие поверхностное натяжение воды.

Благодаря этому влага распределяется тонким слоем по поверхности стекла, а не собирается в крупные капли. Такой способ может быть особенно актуален осенью и зимой, когда разница между температурой в помещении и на улице увеличивается.

Как правильно протирать окна средством для мытья посуды

Для этого понадобится лишь небольшая капля средства для мытья посуды и сухая мягкая тряпка. Средство нужно нанести на сухое стекло и тщательно растереть тонким слоем.

Особое внимание можно уделить нижней части окна, где конденсат часто скапливается больше всего. Важно не использовать слишком много средства, ведь его избыток может оставить заметные разводы на стекле.

Причины образования конденсата на окнах / Инфографика: Главред

Надолго ли помогает этот лайфхак

Средство для мытья посуды создает на поверхности стекла тонкую пленку, однако это временное решение. Со временем она стирается, поэтому процедуру придется повторять.

Кроме того, такой способ не устраняет причину появления конденсата. Для долгосрочного результата важно контролировать уровень влажности в помещении, обеспечить нормальную вентиляцию и не допускать чрезмерного охлаждения комнат.

Как бороться с конденсатом и плесенью

Если на окнах регулярно скапливается вода, её следует своевременно вытирать, чтобы снизить риск появления сырости и плесени.

Также важно поддерживать более равномерную температуру в доме. Сильный перепад температур между отапливаемыми и холодными помещениями может способствовать образованию конденсата.

Если на поверхностях уже появились чёрные пятна, их нужно очистить с помощью специальных средств от плесени и грибка.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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