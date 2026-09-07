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Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк

Дарья Пшеничник
7 сентября 2026, 21:54
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Народные средства удаляют из ткани даже засохшую грязь, с которой не справляется дорогая бытовая химия.
Зачем опытные хозяйки солят носки перед стиркой: полезный домашний трюк
Как обычная поваренная соль поможет вернуть носкам белоснежный вид / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Почему соль эффективнее дорогого порошка
  • Сколько времени нужно вымачивать носки в солевом растворе
  • Какой рецепт отбеливания работает после замачивания

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Белые носки, которые успели посереть, отбеливает не порошок, а обычная поваренная соль: три столовые ложки на литр теплой воды растворяют засохшую грязь еще до того, как вещи попадут в стиральную машину. Именно этап замачивания, а не сам цикл стирки, определяет, вернётся ли ткани первоначальный цвет, сообщает УНИАН.

Механизм прост: соль проникает глубоко в волокна и разрушает загрязнения, прочно засевшие в структуре ткани. Время выдержки - от тридцати минут до трёх часов, в зависимости от того, насколько сильно загрязнено изделие. Признак того, что метод работает, заметен визуально: вода темнеет, а ткань светлеет.

Рассчитывать на полное восстановление белья стоит не всегда. Вещи, которые носили годами и стирали десятки раз, новыми не станут - соль лишь сделает их заметно чище. Зато недавно купленные носки после такой обработки выглядят почти белоснежными, особенно если стирать их сразу после носки.

Чем отбелить после замачивания

Солевой раствор удаляет основную грязь, но пятна требуют отдельного этапа. Из народных рецептов хорошо работает смесь из двух литров воды, трех столовых ложек соды, двух столовых ложек стирального средства и стакана перекиси водорода - выдержка один час.

Альтернативный вариант - бытовая химия. Две столовые ложки кислородного отбеливателя на литр горячей воды, сорок минут замачивания: такой состав подходит практически для всех типов тканей и хорошо растворяет загрязнения.

Стирка и сушка

После любой из этих процедур вещи отправляют в стиральную машину. Носки рекомендуется положить в сетку для белья, в барабан можно добавить другие белые вещи, а цикл выставить на 40° или 60° - в зависимости от того, что допускает этикетка. Порошок при этом должен быть специальным, для белой одежды.

Последний этап также важен для результата. Сушить белые вещи желательно в тени или в хорошо проветриваемом помещении, а не под прямыми солнечными лучами - иначе ткань может пожелтеть.

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Об источнике: УНИАН

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