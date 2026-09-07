В "ДНР" взорван причастный к убийствам офицеров СБУ и ГУР "киллер МГБ" – СМИ

Обнародовать информацию о ликвидации Олега Шутова стало возможно лишь после возвращения агентурно-боевой группы.

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В Донецке ликвидировали киллера РФ Олега Шутова / Коллаж: Главред, фото: lb.ua

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В Донецке уничтожен сотрудник так называемого "Центра спецопераций МГБ "ДНР"

Шутову подложили взрывчатку в авто, на котором он приехал к спортивному комплексу

В оккупированном РФ Донецке уничтожен сотрудник так называемого "Центра спецопераций МГБ "ДНР" Олег Шутов, причастный к резонансным убийствам украинских офицеров.

Ликвидация вражеского киллера произошла еще в июле 2026 года, сообщает LB.ua со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

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Отмечается, что обнародовать информацию о ликвидации Шутова стало возможно лишь после возвращения агентурно-боевой группы на контролируемую украинским правительством территорию.

/ lb.ua

Детали ликвидации Шутова

По данным источников, Шутову подложили взрывчатку в автомобиль Subaru, на котором военный преступник приехал к спортивному комплексу "Динамо" в Ленинском районе временно оккупированного Донецка вечером 27 июля, уточняет "Украинская правда".

/ lb.ua

Также напомниаетсяо том, что вражеский киллер был причастен к убийствам украинских офицеров - ГУР Максима Шаповала и СБУ Александра Хараберюша.

/ lb.ua

В Крыму уничтожен глава "движения Путина"

Во временно оккупированном Крыму после удара ВСУ погиб исполнительный директор российского фонда "Народный фронт" Анатолий Чернышов. Информацию о его смерти распространили представители организации, которая позиционирует себя как "движение президента России Владимира Путина".

По данным фонда, 58-летний Чернышов оказался под авиационным ударом неподалеку от села Скворцово в Симферопольском районе. Мужчина получил минно-взрывные травмы и был госпитализирован, однако спасти его врачам не удалось.

Главред ранее писал о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.

Как сообщалось, ранее стало известно о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.

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Об источнике: Украинская правда Украинская правда - украинское общественно-политическое интернет-СМИ, которое основал Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года. После смерти Гонгадзе в сентябре 2000 года редакцию возглавила соучредитель издания Елена Притула, которая оставалась главным редактором "Украинской правды" до 2014 года, пока не передала должность Севгиль Мусаевой. В мае 2021 года новым владельцем издания стал генеральный директор Dragon Capital Томаш Фиала, пишет Википедия.

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