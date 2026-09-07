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РФ разместила в Беларуси подразделения с "Орешником": в ГУР оценили угрозу для Украины

Дарья Пшеничник
7 сентября 2026, 16:26обновлено 7 сентября, 17:16
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Разведка не видит признаков подготовки Минска к вступлению в войну, однако фиксирует на его территории российские средства наведения дронов.

Орешник, Лукашенко
Россия разместила в Беларуси ракетную бригаду с "Орешником" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Кратко:

  • В Беларуси обнаружены подразделения 101-й ракетной бригады РФ
  • На её вооружении - ракетный комплекс "Орешник"
  • Уровень угрозы с этого направления пока низкий

видео дня

На территории Беларуси размещены подразделения 101-й ракетной бригады Вооруженных сил РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник". Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, сообщает "Укринформ".

Несмотря на это, украинская разведка не фиксирует признаков того, что Минск готовится к непосредственному вступлению в войну против Украины. Уровень военной угрозы с белорусского направления в ГУР оценивают как низкий.

Что беспокоит украинскую разведку

Больше всего ГУР беспокоит не сама бригада, а оборудование, размещение которого Минск разрешил на своей территории, - средства, обеспечивающие российские ночные атаки по украинским городам.

"Однако нас беспокоит предоставление Беларуси разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, которые нацеливают российские ударные БПЛА типа Shahed на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник", - рассказал Иващенко.

Вопрос суверенитета Минска

Начальник ГУР обозначил и второй возможный сценарий: если официальный Минск такого согласия на появление российских средств и подразделений не давал, это может свидетельствовать о том, что Беларусь уже не контролирует то, что делает Россия на ее территории.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Россия усиливает давление на Лукашенко - мнение аналитиков

Главред писал, что, по данным аналитиков ISW, Кремль усиливает давление на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко с целью расширения участия Минска в войне против Украины.

В то же время белорусский лидер пытается балансировать между требованиями Москвы и сохранением ограниченной автономии. Лукашенко продолжает сопротивляться самым радикальным требованиям Кремля. Он воздерживается от прямого вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины и от массовой мобилизации граждан Беларуси для участия в войне.

Граница с Беларусью и заявления Лукашенко - новости по теме

Как ранее писал Главред, Беларусь разворачивает возле деревни Якимовка в Гомельской области железнодорожную инфраструктуру, способную принимать военные эшелоны, - это происходит в нескольких десятках километров от украинской границы. Об этом свидетельствует проектная документация, полученная белорусскими железнодорожниками.

Ранее самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко цинично поздравил украинцев 24 августа с 35-й годовщиной Дня Независимости Украины. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте белорусского диктатора.

В поздравлении Лукашенко подчеркнул, что "исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены".

Напомним, Беларусь начала формировать новую десантно-штурмовую бригаду недалеко от украинской границы. Подразделение будет дислоцироваться вблизи Гомеля, примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Об этом сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич

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Об персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969 г.) - председатель Службы внешней разведки Украины, член Штаба Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

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