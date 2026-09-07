Парфюм для стирки или кондиционер: что лучше для одежды и почему

Кондиционер или парфюм для стирки - эксперты объяснили, почему кондиционер портит полотенца и термобелье, и как правильно использовать аромаконцентраты.

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Кондиционер для стирки - почему он может ухудшить свойства тканей / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Чем отличаются отдушки для стирки от кондиционера

Почему нельзя стирать полотенца с кондиционером

Как стирать спортивную одежду и мембрану

Кондиционер для стирки способен сделать ткани мягкими и приятными на ощупь, однако его регулярное использование подходит далеко не для всех материалов. В частности, банные полотенца, микрофибра и спортивная одежда после частого контакта с смягчающими компонентами теряют свои основные функциональные свойства.

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Эксперты издания Deccoria подчеркивают , что ополаскиватели и духи для стирки имеют принципиально разное назначение, и путать их не стоит.

"Парфюм для стирки обеспечивает стойкий аромат, тогда как кондиционер смягчает ткани и уменьшает их электризацию. Однако не каждый материал хорошо переносит пленку, остающуюся после кондиционера. При выборе средства следует учитывать ожидаемый эффект, состав продукта и свойства вещей", - отмечают специалисты Deccoria.

В чём заключается разница между этими средствами и как сохранить вещи в идеальном состоянии - выяснял Главред.

Что такое парфюм для стирки и как он работает

Парфюмированные средства - это высококонцентрированная добавка к основному средству (порошку, гелю или капсулам). Их единственная задача - создать яркий и стойкий аромат, а не удалять пятна или изменять структуру ткани.

"Парфюм для стирки - это концентрированные эссенции, которые придают одежде и белью стойкий аромат. Они не удаляют загрязнения и чаще всего не смягчают ткань. Это добавка, которую применяют вместе с базовым средством", - объясняют они.

Как правильно использовать духи для стирки

Обычно концентрат заливают в тот же отсек стиральной машины, который предназначен для кондиционера. Стиральная машина забирает его во время последнего полоскания, благодаря чему аромат оседает на волокнах.

Однако специалисты предостерегают от прямого нанесения средства на одежду: концентрированная эссенция может оставить жирные пятна или обесцветить деликатную светлую ткань.

Стойкость аромата часто обеспечивают микрокапсулы. Они остаются на волокнах и постепенно разрываются от механического трения - когда вы складываете белье, надеваете свитер или двигаетесь. Благодаря этому приятный запах высвобождается даже через несколько дней после стирки.

В чём преимущества и недостатки кондиционера для стирки

Жидкий смягчитель разглаживает поверхность волокон и уменьшает статическое электричество. Он идеально подходит для повседневной хлопчатобумажной одежды, рубашек и постельного белья, делая их мягкими и облегчая глажку.

Однако механизм, обеспечивающий мягкость, создаёт существенный минус для технологичных тканей.

"Те же компоненты, которые смягчают ткань, покрывают волокна тонким, частично гидрофобным (водоотталкивающим) слоем. Из-за этого вода и влага медленнее проникают внутрь материала", - предупреждают эксперты.

Почему кондиционер категорически нельзя использовать для полотенец

Мягкое и пушистое полотенце после кондиционера перестает выполнять свою главную функцию - впитывать воду. Ополаскиватель забивает петли ткани пленкой, из-за чего полотенце просто скользит по влажной коже.

"По этой причине кондиционер лучше не добавлять к полотенцам, салфеткам из микрофибры и спортивной одежде. Регулярное использование вымывает их основные свойства. Также не следует насыпать стиральный порошок "на глаз", ведь его излишек тоже оседает между волокнами", - отмечают в Deccoria.

Почему кондиционер портит спортивную и мембранную одежду

Спортивные футболки, леггинсы, термобелье и куртки с мембраной изготавливают из полиэстера и полиамида. Эти материалы призваны быстро отводить пот от тела наружу.

Смягчитель обволакивает синтетические волокна скользким налетом, блокируя микропоры. В результате:

ткань перестает "дышать";

футболка долго остается мокрой и прилипает к телу;

вывести неприятный запах пота из волокон становится почти невозможно;

дышащая мембрана куртки теряет защитные свойства.

Смотрите видео о разнице между кондиционером для стирки и духами:

Что выбрать: духи или кондиционер для стирки

Выбор зависит от вашей цели:

Если нужна мягкость и лёгкая глажка повседневных вещей из хлопка или льна - выбирайте кондиционер .

повседневных вещей из хлопка или льна - выбирайте . Если важен стойкий аромат, но необходимо сохранить влагопоглощающие свойства полотенец, микрофибры и спортивной формы - используйте духи для стирки (они не образуют пленки на волокнах).

Что безопаснее для чувствительной кожи и аллергиков

Наличие пометки "натуральный" не гарантирует гипоаллергенности. Как кондиционеры, так и парфюмы содержат консерванты и ароматические аллергены (лимонен, линалол, цитрал).

Людям с чувствительной кожей или склонностью к аллергии эксперты советуют выбирать специальные средства без запаха, строго соблюдать дозировку и всегда включать функцию дополнительного полоскания.

Что экологичнее: концентрированные духи или кондиционер

Концентрированные духи в небольших флаконах требуют меньше пластика для упаковки и снижают выбросы при транспортировке по сравнению с объёмными бутылками кондиционеров.

Однако экологичность зависит от дозировки и состава. Специалисты советуют выбирать средства без полимерных микрокапсул (которые превращаются в микропластик в сточных водах), покупать сменные блоки (рефилы) и использовать точный мерный стакан.

Как избавиться от запаха в стиральной машине / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание House Digest опубликовало бытовой лайфхак по повышению безопасности дымохода путем добавления растительных отходов в топку для дров. Эксперты объяснили, что иногда практикуется добавление картофельной шелухи в камин для предотвращения отложения креозота.

Шеф-повара подчеркнули уязвимость специй к свету, воздуху и влаге и дали советы по хранению. Они посоветовали хранить специи правильно, пересыпая их в плотно закрытые стеклянные емкости и держа подальше от плиты и окна.

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