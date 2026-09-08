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"Я не могу иметь детей": Каменских ошарашила признанием

Алена Кюпели
8 сентября 2026, 11:49обновлено 8 сентября, 12:41
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Настя Каменских в интервью сделала неожиданное признание о своем здоровье.
Настя Каменских
Настя Каменских призналась в очень личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • Какое признание сделала певица
  • Кому она дала интервью

Певица Настя Каменских в интервью Катерине Гордеевой призналась, что не может иметь детей.

"Я не могу иметь детей. Точнее не так: я не могу иметь детей и я не хочу иметь детей", - сказала Каменских в интервью.

видео дня

На возрос о том, как это выяснилось, певица заявила, что на нее давило общество и они стали задумывать о пополнении.

Когда не получалось стать родителями, Каменских прошла четыре ЭКО и пять инсеминаций. После этого она поняла, что не сможет стать матерью.

Каменских удивила признанием
Каменских удивила признанием / Скриншот

"И на этом вопрос можно считать закрытым", - добавила она уже на своей странице в Instagram.

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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