Украинцам рекомендуют класть фольгу в крупы – крутой бабушкин лайфхак

Вы узнаете:
- Для чего кладут шарики из фольги в крупу
- Как защитить крупы от жучков и пищевой моли
Украинцы сейчас делают запасы круп из-за атак страны-агрессора России на продовольственные склады. Но если купить несколько пачек гречки, риса или гороха достаточно легко, то хранить крупы месяцами так, чтобы в них не завелись вредители - задача со звездочкой.
Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась лайфхаком, который поможет защитить крупы от нежелательных насекомых.
Для чего кладут фольгу в крупу
Шарики из фольги можно использовать как один из способов, к которым прибегают при хранении круп. Небольшие кусочки фольги нужно скрутить в шарики и бросить в герметичную банку с крупой.
Фольга, как и любые другие металлические предметы, предотвращает появление пищевой моли и жучков. По словам блогерши, этим методом пользовались еще несколько десятилетий назад.
"Этим способом пользовались наши бабушки, поэтому он проверен временем и опытом", - подчеркнула автор видео.
Смотрите видео с объяснением блогерши:
@sizovasofiaa Зачем в крупу кладут шарики из фольги ? ✅ лавровый лист ? ✅ острый перец ? ✅ цедра лимона ? ✅ фольга или металлический предмет ? #лайфхак#кухня#лайфхакдлядома#идея#полезно#фольга#жучки#экоуборка♬ оригинальный звук - Сизова София
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О персоне: София Сизова
София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.
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