Украинцам рекомендуют класть фольгу в крупы – крутой бабушкин лайфхак

Небольшие шарики из фольги могут избавить от "нежелательных гостей" в крупах.

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Лайфхак для длительного хранения круп / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Для чего кладут шарики из фольги в крупу

Как защитить крупы от жучков и пищевой моли

Украинцы сейчас делают запасы круп из-за атак страны-агрессора России на продовольственные склады. Но если купить несколько пачек гречки, риса или гороха достаточно легко, то хранить крупы месяцами так, чтобы в них не завелись вредители - задача со звездочкой.

Главред узнал, что украинская блогерша София Сизова в TikTok поделилась лайфхаком, который поможет защитить крупы от нежелательных насекомых.

видео дня

Для чего кладут фольгу в крупу

Шарики из фольги можно использовать как один из способов, к которым прибегают при хранении круп. Небольшие кусочки фольги нужно скрутить в шарики и бросить в герметичную банку с крупой.

Фольга, как и любые другие металлические предметы, предотвращает появление пищевой моли и жучков. По словам блогерши, этим методом пользовались еще несколько десятилетий назад.

Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

"Этим способом пользовались наши бабушки, поэтому он проверен временем и опытом", - подчеркнула автор видео.

Смотрите видео с объяснением блогерши:

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О персоне: София Сизова София Сизова - украинская блогерша, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. В её Instagram подписаны более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогершей следят более 9 тысяч пользователей.

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