Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году: дата уже известна

Вы узнаете:
- Когда в этом году Украина перейдет с летнего на зимнее время
- Почему в Украине до сих пор действует переход на зимнее время
В 2026 году украинцы должны перевести стрелки часов на зимнее время в воскресенье, 25 октября. Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
В ночь с 24 на 25 октября в 04:00 по киевскому времени необходимо будет перевести часы на час назад, то есть на 03:00. Таким образом, эта ночь фактически станет на один час длиннее.
Когда в Украине переводят часы
Согласно постановлению, в Украине переводят часы дважды в год - в последнее воскресенье марта на летнее время, то есть на час вперед, и в последнее воскресенье октября на зимнее время - на час назад.
Почему в Украине до сих пор переводят часы на зимнее время
В 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее время и фактическое закрепление зимнего времени в качестве постоянного.
Но закон не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому в этом году по-прежнему действует закон о переводе часов.
@ukrainianvibe.news
?А вы за или против перевода часов?♬ оригинальная аудиозапись - ukrainianvibe.news
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Об источнике: Кабинет Министров Украины
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