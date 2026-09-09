Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году: дата уже известна

Переход на зимнее время в Украине в этом году всё-таки состоится.

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Дата и время перевода часов этой осенью уже известны / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, УНИАН

Вы узнаете:

Когда в этом году Украина перейдет с летнего на зимнее время

Почему в Украине до сих пор действует переход на зимнее время

В 2026 году украинцы должны перевести стрелки часов на зимнее время в воскресенье, 25 октября. Это регулируется постановлением Кабинета Министров Украины № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

В ночь с 24 на 25 октября в 04:00 по киевскому времени необходимо будет перевести часы на час назад, то есть на 03:00. Таким образом, эта ночь фактически станет на один час длиннее.

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Когда в Украине переводят часы

Согласно постановлению, в Украине переводят часы дважды в год - в последнее воскресенье марта на летнее время, то есть на час вперед, и в последнее воскресенье октября на зимнее время - на час назад.

Перевод часов в Украине / Инфографика: Главред

Почему в Украине до сих пор переводят часы на зимнее время

В 2024 году Верховная Рада поддержала законопроект №4201, который предусматривал отказ от перехода на летнее время и фактическое закрепление зимнего времени в качестве постоянного.

Но закон не вступил в силу, поскольку его не подписал президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому в этом году по-прежнему действует закон о переводе часов.

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Об источнике: Кабинет Министров Украины Кабинет Министров Украины - коллегиальный высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины подотчётен Президенту Украины и Верховной Раде Украины, подконтролен и подотчётен Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.

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