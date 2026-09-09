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"Сейчас могу заплакать": Лилия Ребрик рассказа про свой непростой отдых

Алена Кюпели
9 сентября 2026, 15:12
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Лилия Ребрик рассказала о своих переживаниях.
Сколько зарабатывает Лилия Ребрик
Лилия Ребрик рассказала про свой отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик, скрин из видео

Кратко:

  • Что расстроило Лилию Ребрик
  • Что она говорит про свой отдых

Известная украинская актриса Лилия Ребрик поделилась своими ощущениями от выезда на отдых в другую страну.

Телеведущая рассказала об этом телеканалу 1+1.

видео дня

По словам Ребрик, она вывезла своих детей на отдых. "Семейный отпуск для меня однозначно о том, чтобы быть вместе. Я всегда мечтала, чтобы у нас была такая традиция, как у меня в детстве. Мы ждали лета, ждали поездки на море, планировали ее, круглогодично собирались. И это действительно откладывается в памяти. Это такая классная традиция, копилка воспоминаний, которая потом идет с тобой по жизни", - говорит она.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями
Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочерями / instagram.com/liliia.rebrik

Кроме того, актриса отмечает, что она мечтает о том, чтобы копилка впечатлений ее детей максимально наполнялась. "Мы с мужем шутили, что, конечно, трое детей, и мы ехали отдохнуть детей. Потому что нельзя назвать общим отдыхом, потому что с тремя детьми непросто. Но, с другой стороны, мы вместе. Учитывая обстоятельства сейчас, это называется "грех жаловаться", потому что ты вывозишь детей хотя бы на неделю просто пожить без тревог", - говорит она.

Лилия Ребрик - актриса
Лилия Ребрик поделилась наболевшем / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Между тем, Ребрик также добавила, что ей очень тяжело быть за границей. "Меня настолько накрывает за границей, что я сейчас даже могу заплакать. Ты видишь, как люди беззаботно смеются, как они вправе жить, радоваться, не оглядываясь назад. Летающие самолеты. И все это, знаете ли, когда ты погружаешься в это, тебя еще больше накрывает. Думаешь: "Господи, почему же наши дети не имеют права так радоваться?".

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О персоне: Лилия Ребрик

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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