Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

Из-за нежелания диктатора положить конец войне тяжелая зима в этом году может ожидать не только украинцев, но и россиян.

https://glavred.info/war/ukraina-hochet-prinudit-putina-k-peregovoram-smi-uznali-novuyu-strategiyu-kieva-10795478.html Ссылка скопирована

Этой зимой Путина может ожидать серьезное давление / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, скриншоты из видео

Главное:

Украина усиливает удары по объектам в РФ

Атаки нарушают авиасообщение и поставки топлива

Киев готовит новые способы давления на россиян зимой

Президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на то, что война, перенесенная вглубь страны-агрессора России, заставит кремлевского диктатора Владимира Путина серьезно отнестись к мирным переговорам.

Как сообщает издание Politico, украинский лидер пытается прорвать изоляцию рядовых россиян от последствий войны, нарушая воздушное сообщение и нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, фабрикам и складам далеко за линией фронта.

видео дня

Украина действует по новой стратегии

Логика этой стратегии жесткая: увеличить экономические и политические издержки войны для россиян быстрее, чем Кремль сможет увеличить военные и гражданские потери украинцев за счет эскалации воздушных атак.

Именно с этой целью Украина в августе провела одну из самых мощных волн ударов по территории России за более чем четыре года полномасштабной войны. Кампания быстро вышла за пределы чисто военных объектов и охватила НПЗ, заводы и огромные склады российских гигантов онлайн-торговли Wildberries и Ozon.

Почему Wildberries стал мишенью? / Инфографика: Главред

Реакция внутри страны оказалась ощутимой. Россияне жаловались на дефицит топлива, сбои в авиасообщении и хаос в электронной коммерции. Параллельно Киев нарастил собственное производство ударных беспилотников.

Впрочем, серьёзной угрозы для власти Путина аналитики пока не фиксируют. Прогнозы о том, что население отвернется от него или что его сместят в результате бунта олигархов и элит в Кремле, неоднократно звучали от европейских разведчиков, украинских чиновников и российских эмигрантов - и ни один из них не сбылся.

Тем не менее определенные изменения все же произошли. Кремлю до недавнего времени удавалось подавлять общественное недовольство и держать СМИ под контролем, но картина на улицах начала противоречить картине в новостях.

"Я не думаю, что рейтинг одобрения власти может не снизиться, когда люди выходят на улицу и видят огромный столб дыма, поднимающийся над городом, или когда они приезжают на заправку, а там нет топлива, а по телевизору им рассказывают, что Россия - великая нефтяная держава", - сказал российский политический аналитик и соратник покойного диссидента Алексея Навального Ян Матвеев.

Главный вопрос - достаточно ли этого раздражения, чтобы заставить Путина остановить войну. Бывший чиновник НАТО Джон Лаф, который сейчас работает в Центре новых евразийских стратегий, основанном оппозиционным бизнесменом в изгнании Михаилом Ходорковским, видит основную проблему для Кремля не на улицах, а в высших кабинетах.

"Эти атаки наносят ущерб Путину - в большей степени с точки зрения его авторитета среди элит, чем среди населения в целом. Они все больше понимают, что войну невозможно выиграть на рекламируемых условиях и что он нанес ущерб, а не укрепил безопасность России", - сказал Лаф.

Он не прогнозирует революции или переворота в ближайшее время, однако предупреждает, что накопление проблем может изменить настроения в обществе.

"Но если проблемы с топливом будут продолжаться и сгорят ещё больше складов, у населения возникнет больше вопросов о том, как долго это всё продлится и почему это вообще началось", - добавил он.

Украина готовит новые меры для усиления дискомфорта россиян

Следующий шаг Киева - сделать коммерческое небо России максимально неудобным для использования, и на прошлой неделе Зеленский прямо адресовал предупреждение иностранным перевозчикам.

Бывший британский дипломат Тим Вилласи-Вилси называет воздушную кампанию Украины "очень, очень успешной", но отмечает, что в преддверии нового холодного сезона положение Киева выглядит более отчаянным, чем положение России.

"Я думаю, что Киев боится вступить в очередную зиму, и на этот раз без каких-либо средств защиты от усиленных ракетных атак России", - сказал он.

Какие последствия могут ощутить россияне из-за закрытия воздушного пространства над РФ

Главред писал, что, по словам военнослужащего Вооруженных сил Украины Александра Мусиенко, для представителей так называемых российских элит будет перекрыт путь для вылета из России в теплые страны или в любые другие регионы.

Вторым последствием военнослужащий назвал финансовый крах ведущих российских авиакомпаний, в первую очередь "Аэрофлота", который уже много лет держится на государственных дотациях.

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 9 сентября Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Среди пораженных целей - российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет "Калибр".

Ранее сообщалось, что 9 сентября дроны СБС также поразили ряд целей в Анапе. Среди них - палубный истребитель Су-33, вертолёт Ми-8 и два комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6.

Накануне стало известно, что 7 сентября Пермский край России подвергся массированной атаке беспилотников. Российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили 27 БПЛА.

Больше новостей:

Об источнике: Politico Politico (первоначально известная как The Politico) - американская медиа-организация в сфере политической журналистики, базирующаяся в Арлингтоне, штат Вирджиния. Основана американским банкиром и медиаменеджером Робертом Оллбриттоном в 2007 году. Освещает политику в Соединённых Штатах и на международном уровне, публикуя статьи, посвящённые политике в США, Европейском союзе, Великобритании и Канаде, пишет Википедия. Идеологически позиция Politico была охарактеризована как центристская в отношении американской политики и атлантистская в отношении международной политики.

В 2021 году за 1 миллиард долларов США Politico приобрела немецкая медиакомпания Axel Springer SE. Axel Springer является крупнейшим в Европе издателем газет и ранее приобрела Business Insider. Также существует англоязычный еженедельник Politico Europe. Этот проект - совместное детище американского журнала Politico и немецкого издательства Axel Springer. Издание Politico Europe начало свою работу на европейском рынке СМИ в 2015 году. В фокусе издания - события в Европе и политика ЕС. Оно считается одним из самых влиятельных средств массовой информации, работающих в сегменте освещения европейской политики. Кроме того, по инициативе Politico регулярно проводятся конференции и дискуссии по актуальным вопросам европейской политики.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред