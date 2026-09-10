'Дошли до предела': украинцев предупредили о задержках зарплат и соцвыплат

Минфин уже вынужден сокращать часть государственных расходов из-за нехватки ликвидности.

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В Украине возможны задержки с выплатой социальных пособий и зарплат / Коллаж: Главред, фото: Минфин, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Украине возможны задержки социальных выплат и зарплат из-за нехватки средств

Минфин уже ограничивает часть государственных расходов из-за проблем с финансированием

Марченко призывает Раду принять законы для получения международной помощи

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине могут возникнуть задержки с выплатой социальных пособий и зарплат в государственном секторе из-за нехватки финансирования. В то же время пока социальные расходы не ограничиваются.

Об этом Марченко заявил во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

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По словам министра, ситуация будет зависеть от того, сколько средств будет поступать на Единый казначейский счет. Он отметил, что из-за ограниченного объема доступного финансирования правительство уже вынуждено определять приоритетность платежей.

"Мы вынуждены применять меры по ограничению расходов. Все зависит от того, как будут поступать средства на единый казначейский счет. Я не исключаю, что возможны задержки", - сказал Марченко.

По его словам, Минфин предлагает отложить на декабрь менее актуальные расходы. Социальные расходы это пока не касается. В то же время правительство подготовило регламенты работы в условиях ограниченной ликвидности: в первую очередь будут финансироваться сектор безопасности и обороны, а остальные расходы – после появления дополнительных источников финансирования. Ограничения также коснутся местных бюджетов, а программы строительства, в частности социального, могут быть приостановлены.

Марченко отметил, что нынешняя ситуация связана, в частности, с необходимостью принятия законопроектов, которые должны обеспечить дальнейшее финансирование Украины со стороны международных партнеров. Он призвал народных депутатов не затягивать с соответствующими решениями.

"Мы подошли к пределу, и нет объяснений, почему мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая всю важность вопроса", - подчеркнул глава Минфина.

В то же время министр отметил, что социальные расходы пока не попали под ограничения.

Выплаты в Украине - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, средняя зарплата в Украине в июле 2026 года снизилась на 1,6% по сравнению с июнем и составила 32 243 грн. В то же время в годовом исчислении номинальная заработная плата выросла на 21,7%, а реальная - на 12,9%.

Напомним, Кабинет Министров представил прогноз экономического развития и возможные сценарии роста доходов населения. Прогноз предполагает, что средняя зарплата в 44 083 грн может быть достигнута в 2029 году по оптимистическому сценарию. По этому сценарию средняя номинальная зарплата вырастет с 35 010 грн в 2027 году до 39 362 грн в 2028 году и достигнет 44 083 грн в 2029 году.

Кроме того, Кабмин также инициировал изменения в правилах начисления пенсий и предложил зафиксировать базовую часть пенсии. В проекте закона предусмотрена базовая пенсия в размере 6000 гривен для граждан с полным трудовым стажем.

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О персоне: Сергей Марченко Украинский экономист и политический деятель, кандидат экономических наук. Занимал должность заместителя министра финансов Украины (2016-2018). Работал на должности заместителя Главы Администрации Президента Украины (2018-2019). Министр финансов Украины с 30 марта 2020 года, пишет Википедия.

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