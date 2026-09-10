Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Овнам - поспешить, Ракам - просить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 11 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Повешенный

11 сентября, с новолунием в Деве, настало идеальное время для начала нового пути. Вам не нужно ждать, пока кто-то другой примет решение, которое будет в ваших интересах, Овен.

Карта Повешенного символизирует ожидание в подвешенном состоянии, потому что вы считаете, что кто-то другой должен участвовать в том, что вы хотите сделать. Такой подх

Ход сопряжен с риском, и совет - не медлите, если хотите действовать.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Солнце

Сегодняшнее новолуние находится в вашем секторе детей, и даже если вы не планируете создавать или расширять семью, есть множество других способов направить эту игривую энергию. Один из способов - соединиться со своим внутренним ребенком.

Солнце символизирует радость, и с новолунием в вашем доме счастья в пятницу вы готовы принять лучшее будущее.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Императрица

Существует множество способов определить процветание, и вы можете начать с мелочей. Вы уже богаты, Близнецы, во многих отношениях. Карта Таро "Императрица" говорит об изобилии, которое проявляется в вашем ежедневном комфорте, семье и вещах, которыми вы наслаждаетесь каждый день.

В пятницу начните с подсчета своих благословений. Составление списка всего, что у вас есть, - это прекрасный способ укрепить в себе чувство благодарности.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Маг

Не принижайте себя, Рак. Даже если вам не удавалось получить то, чего вы хотели в прошлом, это не значит, что вы не можете получить это сегодня.

Ваши обстоятельства действительно могут измениться, и вы можете общаться со Вселенной во время новолуния в Деве в пятницу иначе, чем раньше. Карта Таро "Маг" говорит о проявлении желаний, и вам рекомендуется просить о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, и предпринимать действия, чтобы это произошло.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Дьявол

Вы намного сильнее своих страхов. Вы действительно можете делать то, что хотите, Лев, но иногда вы можете чувствовать себя в ловушке или ограниченными собственными мыслями и чувствами.

11 сентября новолуние призывает вас инвестировать в себя. Чем больше вы заботитесь о своих потребностях, тем больше понимаете, что можете вернуть контроль над своей жизнью.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Башня

Сегодня ваше внимание обострено, и вы осознаете, что нужно изменить в вашей жизни.

Карта Таро "Башня" символизирует внезапное событие, которое может произойти в вашей жизни в пятницу. Этот момент не обязательно должен быть катастрофическим или чрезвычайно сложным, но он может шокировать вас и заставить понять, что вам нужно сделать определенные вещи прямо сейчас.

Весы

Карта Таро для Весов на пятницу: Смерть

Завершения происходят по-разному; некоторые запланированы, а иногда случаются неожиданно. Новолуние в Деве предвещает перемены, связанные с чем-то из прошлого, которые принесут вам необходимое завершение.

Времена меняются, и вы готовы выбрать новое направление. Карта Таро "Смерть" сигнализирует о том, что часть вашей жизни подходит к концу. Это время для отдыха и размышлений о том, какими должны быть ваши следующие шаги.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Влюблённые

Сегодня главное - открыто делиться всем, что у вас на сердце. Карта Таро "Влюблённые" говорит о близости и гармонии с человеком, который вам действительно дорог.

11 сентября такая близость не обязательно должна быть романтической. Вы сближаетесь с коллегой по работе и по-настоящему ощущаете сильное чувство единства вокруг общей цели.

Стрельца

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Мир

В пятницу всё готово к развитию в новом направлении. Вся необходимая работа выполнена, и пришло время переосмыслить свои дальнейшие шаги.

Пятница – поворотный момент, и вы учитесь видеть свои возможности, а карта Таро "Мир" призывает вас увидеть, как всё приводит к прекрасному поворотному моменту. Как только вы поймете, что готовы пойти другим путем, вы больше не сможете оставаться на месте. Вместо этого вы выбираете новые интересы.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Шут

Новое начало уже на горизонте, Козерог, и два фактора указывают на то, что сейчас самое подходящее время для работы над тем, чего желает ваше сердце.

В пятницу карта Таро "Шут" указывает на ваш потенциал и на то, сколько ваших желаний может сбыться, если вы этого захотите. Новолуние в Деве находится в вашем доме приключений, и оно побуждает вас пробовать новое, что подтолкнет вас к обучению и росту за пределами зоны комфорта. Сейчас самое время воспользоваться этим импульсом.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Луна

Луна в Таро так интересна, потому что она не только исследует ваши чувства, но и показывает, насколько сложными и запутанными они могут быть.

В пятницу остерегайтесь обмана, который может касаться практически всего, что вызывает у вас неуверенность. Если вы не уверены в правдивости чьего-либо утверждения или сомневаетесь в собственных чувствах, не бойтесь оспорить его.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Двойка Кубков

Рыбы, в пятницу постарайтесь наслаждаться отношениями в вашей жизни, сосредоточившись на том, что вас объединяет. Двойка Кубков говорит о единстве и гармонии, а иногда и об открытиях, которые требуют немного усилий и времени.

Возможно, вам больше нравится, когда определенные моменты происходят естественно, но инициативность не делает их менее искренними. Это значит, что вы расставили приоритеты и сосредоточились на хорошем.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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