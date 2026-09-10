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Ошибка садоводов: 7 растений, которые нельзя оставлять без воды осенью

Марина Иваненко
10 сентября 2026, 17:09
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Осенние дожди не всегда обеспечивают растениям достаточное количество влаги. Какие деревья, цветы и овощные культуры нужно продолжать поливать.
Какие растения нужно поливать осенью
Какие растения нужно поливать осенью / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие растения обязательно нужно поливать осенью
  • Почему деревья нельзя оставлять без воды до зимы
  • Какие цветы нуждаются в осеннем поливе

С наступлением осени и понижением температуры большинство садоводов спешат убрать садовый инвентарь и постепенно сокращают уход за участком. Однако более холодные дни и даже периодические осенние дожди вовсе не означают, что растения больше не нуждаются в поливе. Наоборот, правильное увлажнение почвы перед зимой помогает многим культурам лучше перенести холодный период. Главред расскажет подробнее.

По данным американского издания Martha Stewart, опрошенные специалисты по садоводству предостерегают от преждевременного завершения сезона полива. Преподаватель садоводства из Университета Миннесоты Робин Тротт и фермерша-флористка Дженнифер Джорей отмечают, что надлежащее увлажнение осенью помогает растениям продолжать развитие, поддерживать цветение и подготовиться к зимним холодам.

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Какие растения нельзя оставлять без воды осенью

Потребность в поливе зависит от вида растения, места его выращивания и погодных условий. Особенно внимательно следует следить за культурами, которые быстрее теряют влагу или продолжают активно расти в осенние месяцы.

Контейнерные растения и приподнятые грядки быстрее теряют влагу

Почва в горшках, бочках, подвесных корзинах и на приподнятых грядках высыхает значительно быстрее, чем обычная открытая почва. Небольшой объём почвы в контейнерах быстрее нагревается и теряет воду, поэтому даже осенью такие посадки требуют регулярного контроля влажности.

Перед поливом важно проверять состояние почвы, ведь чрезмерное увлажнение также может навредить растениям, особенно если температура воздуха уже заметно снизилась.

Видео о том, как правильно поливать растения, можно посмотреть здесь:

Хризантемы нуждаются в достаточном количестве воды для длительного цветения

Хризантемы относятся к растениям, которые продолжают активно цвести осенью. Для поддержания яркого и продолжительного цветения им требуется около 2,5 см воды в неделю. Растениям в горшках может потребоваться ещё больше влаги, поскольку почва в контейнерах высыхает быстрее.

Регулярный полив помогает хризантемам сохранять здоровый вид и дольше оставаться декоративными в прохладное время года.

Деревья и кусты не стоит оставлять сухими до зимы

Особого внимания осенью требуют недавно высаженные саженцы и хвойные породы. Им необходим глубокий полив вплоть до замерзания почвы, поскольку растения должны войти в зимний период с достаточным запасом влаги.

Ориентировочная норма составляет около 38 литров воды на каждые 2,5 см диаметра ствола в неделю. Лиственные деревья перестают поливать только после того, как они полностью переходят в состояние покоя.

Календарь цветения
Календарь цветения / Инфографика: Главред

Овощные культуры ещё нуждаются в поливе

Снижение температуры не означает окончания сезона для всех огородных культур. Чтобы получить свежий осенний урожай, огород рекомендуется глубоко поливать примерно раз в неделю вплоть до первых заморозков.

Особенно важно следить за влажностью почвы в периоды, когда дождей недостаточно. При этом частоту полива нужно корректировать в зависимости от количества естественных осадков.

Нагетки продолжают активно расти осенью

В конце сезона календула не прекращает развитие и может активно формировать новые бутоны. Поэтому растениям требуется достаточное количество влаги, чтобы продолжать расти и цвести.

Еженедельный глубокий полив при недостатке осадков помогает календуле поддерживать активное цветение до наступления холодов.

Астры нуждаются в регулярном, но умеренном поливе

Регулярное увлажнение стимулирует осеннее цветение астр и помогает растениям сохранять декоративность. Однако с засухоустойчивыми сортами нужно быть осторожными.

Избыток воды для таких растений может быть не менее вредным, чем её недостаток. Поэтому перед поливом стоит проверить, насколько просохла почва, и учесть недавние осадки.

Циннии нужно поливать до наступления холодов

Циннии нуждаются в регулярном увлажнении, чтобы продолжать цвести осенью. Однако эти растения очень чувствительны к низким температурам, поэтому с приближением заморозков их состояние требует особого внимания.

Если прогнозируются заморозки, циннии рекомендуется дополнительно укрывать на ночь. Растения в горшках, по возможности, можно заносить в помещение, чтобы защитить их от холода и продлить период цветения.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель заключается в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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