РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

Главное:
- СВР предупредила о терактах на ВОТ 17–21 сентября
- Цель Кремля - сорвать мирный процесс и обвинять Киев
- Под угрозой находятся избирательные участки и транспорт
Российские спецслужбы готовят теракты, диверсии и взрывы на временно оккупированных территориях Украины во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования". Провокации планируется осуществить под "флагом Украины", чтобы впоследствии возложить ответственность за гибель людей на Киев. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.
Отмечается, что у Кремля есть сразу несколько целей - оправдать усиление репрессий против местных жителей и получить повод для объявления новой волны мобилизации в России.
Однако ключевая цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обостряя ситуацию и дискредитируя Украину.
Согласно данным разведки, в период активного голосования 18–20 сентября на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, возможны несколько сценариев. В частности, речь идет о:
- взрывы избирательных участков или мест сбора бюллетеней в нерабочее время;
- диверсии на транспорте и инфраструктуре, используемой для перевозки членов избирательных комиссий;
- покушения на коллаборационистов, в частности руководителей оккупационных избирательных комиссий и кандидатов в депутаты.
В СВР подчеркивают, что после таких инцидентов Россия может обвинять Украину, в частности украинские дроны или диверсионные группы.
Жителей временно оккупированных территорий в период с 17 по 21 сентября просят максимально избегать:
- мест массового скопления людей;
- так называемых избирательных участков;
- административных зданий, задействованных в голосовании;
- военных объектов оккупантов.
"Российские спецслужбы не обращают внимания на жертвы среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", - предупреждает разведка.
Что может произойти после выборов в РФ
Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что после возможных выборов в Государственную думу РФ российские власти могут продолжить мобилизационные меры без объявления всеобщей мобилизации, а принудительный призыв в регионах способен усилить протестные настроения.
По ее словам, нынешняя избирательная кампания не дает россиянам возможности выразить протест посредством голосования, поскольку все представленные в парламенте политические силы фактически поддерживают курс Кремля.
"На этих выборах не будет никаких оппозиционных сил, и люди понимают, что все политические силы в Госдуме фактически одинаковы, и голосуют так, как им скажет администрация президента. Поэтому на сентябрьских выборах не будет никакой возможности проголосовать против того, что им не нравится во власти", - сказала она.
Теракты - последние новости
Как сообщал Главред, международная сеть агентов, которой руководили спецслужбы РФ, планировала серию заказных убийств и диверсий на территории Европейского Союза. Преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки.
Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. В СБУ сообщили, что двое местных школьников по заказу страны-агрессора России планировали взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.
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Об источнике: Служба внешней разведки Украины
Служба внешней разведки Украины (СВРУ) - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.
Создана 14 октября 2004 года (выделена из состава Службы безопасности Украины, где ранее существовала как Главное управление разведки СБУ).
Подчиняется Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде и Комитету по вопросам разведки.
Председатель СЗРУ - Рустем Умеров (назначен 3 августа 2026 года).
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