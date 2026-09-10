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РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

Мария Николишин
10 сентября 2026, 17:47
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Главная цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обострив ситуацию и возложив вину на Киев.
РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля
Россия готовит провокации на оккупированных территориях / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, deepstatemap, ua.depositphotos.com

Главное:

  • СВР предупредила о терактах на ВОТ 17–21 сентября
  • Цель Кремля - сорвать мирный процесс и обвинять Киев
  • Под угрозой находятся избирательные участки и транспорт

Российские спецслужбы готовят теракты, диверсии и взрывы на временно оккупированных территориях Украины во время незаконных выборов в Госдуму РФ и принудительного "досрочного голосования". Провокации планируется осуществить под "флагом Украины", чтобы впоследствии возложить ответственность за гибель людей на Киев. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Отмечается, что у Кремля есть сразу несколько целей - оправдать усиление репрессий против местных жителей и получить повод для объявления новой волны мобилизации в России.

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Однако ключевая цель Москвы - сорвать мирный процесс при посредничестве США, искусственно обостряя ситуацию и дискредитируя Украину.

Согласно данным разведки, в период активного голосования 18–20 сентября на оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму, возможны несколько сценариев. В частности, речь идет о:

  • взрывы избирательных участков или мест сбора бюллетеней в нерабочее время;
  • диверсии на транспорте и инфраструктуре, используемой для перевозки членов избирательных комиссий;
  • покушения на коллаборационистов, в частности руководителей оккупационных избирательных комиссий и кандидатов в депутаты.

В СВР подчеркивают, что после таких инцидентов Россия может обвинять Украину, в частности украинские дроны или диверсионные группы.

Жителей временно оккупированных территорий в период с 17 по 21 сентября просят максимально избегать:

  • мест массового скопления людей;
  • так называемых избирательных участков;
  • административных зданий, задействованных в голосовании;
  • военных объектов оккупантов.

"Российские спецслужбы не обращают внимания на жертвы среди гражданского населения, если это соответствует их текущим политическим задачам. Любое скопление людей на ВОТ в эти дни является потенциальной мишенью для провокаций кремлевской пропаганды", - предупреждает разведка.

СВР
СВР / Инфографика: Главред

Что может произойти после выборов в РФ

Секретарь Форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова говорила, что после возможных выборов в Государственную думу РФ российские власти могут продолжить мобилизационные меры без объявления всеобщей мобилизации, а принудительный призыв в регионах способен усилить протестные настроения.

По ее словам, нынешняя избирательная кампания не дает россиянам возможности выразить протест посредством голосования, поскольку все представленные в парламенте политические силы фактически поддерживают курс Кремля.

"На этих выборах не будет никаких оппозиционных сил, и люди понимают, что все политические силы в Госдуме фактически одинаковы, и голосуют так, как им скажет администрация президента. Поэтому на сентябрьских выборах не будет никакой возможности проголосовать против того, что им не нравится во власти", - сказала она.

Теракты - последние новости

Как сообщал Главред, международная сеть агентов, которой руководили спецслужбы РФ, планировала серию заказных убийств и диверсий на территории Европейского Союза. Преступную деятельность удалось пресечь на стадии подготовки.

Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили серию терактов в Кировоградской и Одесской областях. В СБУ сообщили, что двое местных школьников по заказу страны-агрессора России планировали взорвать свои лицеи и расстрелять одноклассников из огнестрельного оружия.

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Об источнике: Служба внешней разведки Украины

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) - государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Создана 14 октября 2004 года (выделена из состава Службы безопасности Украины, где ранее существовала как Главное управление разведки СБУ).

Подчиняется Президенту Украины и подконтрольна Верховной Раде и Комитету по вопросам разведки.

Председатель СЗРУ - Рустем Умеров (назначен 3 августа 2026 года).

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