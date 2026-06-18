Воздушные атаки и диверсии: раскрыт сценарий агрессии РФ против НАТО

Цель РФ — демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, считает Иван Преображенский.

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Иван Преображенский оценил вероятность провокации РФ против НАТО / Коллаж: Главред, фото: Facebook И.Преображенского, Facebook/NATO.NCIAgency, @russian_krem

Важное из заявлений Преображенского:

РФ может устроить провокацию в районе Сувалкского коридора

Кремль может устроить сухопутные диверсионные варианты

Эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский прокомментировал вероятность военной провокации РФ против стран НАТО.

"Мне кажется, Россия полноценного полномасштабного военного вторжения в страны Балтии не планирует. Российские оперативные планы всегда включали фактически ведение гибридной войны в странах Балтии. Потому что цель России — не оккупация какой-то конкретной территории, а демонстрация неспособности НАТО оказать поддержку одной из стран-членов Альянса, несмотря на обязательство коллективной обороны", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По мнению эксперта, РФ будет стремиться создать достаточно серьезную угрозу, по которой всем будет понятно, что она исходит от России, но которая при этом позволит другим странам НАТО под разными предлогами не оказывать поддержку какой-то из стран Балтии, подвергшейся российской агрессии.

"Наиболее очевидный вариант, о котором я говорю с конца 2022 года, — это даже не сухопутная агрессия, а создание воздушного коридора над так называемым Сувалкским коридором. То есть над кратчайшим расстоянием от Беларуси до Калининградской области. Под предлогом того, что Калининградская область де-факто заблокирована, российскому эксклаву угрожают страны НАТО, Финляндия и Швеция вступили в НАТО, сообщение по Балтике ненадежное и так далее", - не исключил он.

Собеседник предупредил, что Россия может начать отправлять туда свои, возможно, даже гражданские самолеты и оставлять страны НАТО перед выбором: останавливать эти самолеты, сбивать эти самолеты, или рисковать тем, что ПВО, которую Россия успела после 2022 года разместить в Беларуси, и ракетные системы, давно размещенные в Калининграде, начнут сбивать самолеты НАТО.

/ Инфографика: Главред

"А дальше уже возможны какие-то дополнительные сухопутные диверсионные варианты. В общем, России скорее нужна поддержка Беларуси и, возможно, небольшие группы белорусской армии, которые и так, как утверждает Лукашенко, якобы уже оказывались на территории Польши. Это нужно для того, чтобы продемонстрировать, что НАТО не способна защитить своих союзников, чтобы начался эффект карточного домика, де-факто распад НАТО и поиск отдельными странами других союзников, которые смогут их защитить. То есть переход под покровительство России", - добавил Преображенский.

Какие задачи РФ может преследовать в отношении НАТО - эксперт

Бывший российский дипломат Борис Бондарев выразил мнение, что руководство России может стремиться оценить прочность и уровень консолидации стран Североатлантического альянса. По его словам, одним из вероятных элементов такой политики может быть использование существующих разногласий между участниками НАТО с целью ослабления их согласованной позиции.

Эксперт считает, что уменьшение сплоченности внутри Альянса способно негативно сказаться на системе безопасности в Европе. Если механизмы коллективной обороны окажутся менее эффективными, отдельным европейским государствам придется активнее опираться на собственные возможности для защиты своих интересов, а также искать новые модели сотрудничества с другими странами, в том числе с Россией.

Угроза РФ для НАТО – новости по теме:

Как сообщал Главред, генсекретарь Альянса Марк Рютте ранее говорил, что Россия, возможно, через 5-7 лет нападет на одну из стран НАТО. По словам Рютте, Альянсу нужно подготовиться к всевозможным сценариям.

Россия готовится к войне и может напасть на страну НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны. К такому выводу они пришли после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Путина интересуют не только украинские территории.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился пропагандистскими воплями в адрес Марка Рютте, который сказал, что Китай может напасть на Тайвань, а для отвлечения внимания Запада способен подбить Россию на атаку на НАТО. Медведев в ответ выступил с "угрозами" и странными обвинениями в адрес Рютте.

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О персоне: Иван Преображенский Иван Преображенский – российский политолог, публицист и журналист. Кандидат политических наук, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы. Специализируется на внутренних политических процессах в России, структуре российской власти, роли Кремля, международных отношениях. Часто в медиа выступает с аналитикой, разоблачающей методы управления в России, логику принятия решений в Кремле и манипуляции общественным мнением.

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