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Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правила

Мария Николишин
10 сентября 2026, 16:53
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Сроки и методы варьируются в зависимости от типа куста, и именно путаница с побегами чаще всего лишает садовода урожая.
Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правила
Когда и как обрезать малину / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Почему нельзя откладывать обрезку до морозов
  • Что делать со срезанными побегами в саду

Малину нужно регулярно обрезать, ведь со временем она может превратиться в заросли, а урожай будет становиться все меньше. Однако многие садоводы не знают, когда это лучше делать - летом после сбора урожая, осенью или весной.

Главред решил разобраться, когда следует обрезать малину и как это правильно сделать.

видео дня

Когда нужно обрезать малину

Осеннюю малину нужно обрезать до наступления заморозков - в сентябре или октябре, тогда как летние сорта срезают сразу после сбора урожая, обычно в августе, пишет deccoria.pl.

В частности, летняя малина плодоносит исключительно на двухлетних побегах - тех, что выросли в предыдущем сезоне. Осенняя малина дает плоды как на двухлетних, так и на однолетних побегах текущего года.

Если осенью времени на работу в саду не осталось, обрезку можно перенести на начало весны. Критический срок - начало вегетации, то есть середина марта.

Какие сорта малины нужно срезать полностью

Несмотря на то, что осенние сорта малины способны плодоносить на побегах разного возраста, на практике садоводы удаляют все стебли одновременно. По наблюдениям практиков, такой подход снижает поражение болезнями, а плоды вырастают крупнее и слаще.

Технически процедура сводится к одному движению: острым секатором все побеги укорачивают чуть выше уровня почвы, примерно до 5 см. Растение в ответ формирует новые стебли, которые в следующем сезоне дают обильный урожай.

Как обрезать летнюю малину

С летними сортами схема сложнее, так как здесь легко срезать именно то, что должно было бы плодоносить. Различать стебли помогает их внешний вид: старые, с которых урожай уже собрали, имеют коричневую отслоившуюся кору, они жесткие и постепенно увядают. Молодые - гладкие, зеленоватые и гибкие, без цветов и плодов.

Все старые побеги вырезают близко к земле, а молодые этого года оставляют. Если посадка загущена, часть стеблей удаляют: оптимально сохранить около 10 самых крепких побегов на квадратный метр.

Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правила
Что любит и не любит малина / Инфографика: Главред

Какие ошибки при обрезке уничтожают урожай

Самая распространенная ошибка при уходе за летней малиной - одновременное удаление как однолетних, так и двухлетних побегов. Результат - потеря части или всего урожая. Осенняя малина, напротив, часто обрезается слишком поздно, когда кустам уже угрожают сильные заморозки, и растения становятся уязвимыми к повреждениям.

Лучшие способы обрезки малины осенью – видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

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