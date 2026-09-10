Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью

Мария Николишин
10 сентября 2026, 19:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперт объяснил, какие факторы будут способствовать росту цен на яйца и масло в ближайшие месяцы.
Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью
Что будет с ценами на яйца и масло в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное из заявления эксперта:

  • Яйца подорожают осенью на 10–15%
  • Зимой цены вырастут из-за логистики
  • Стоимость масла в Украине зависит от мировых цен

Яйца в Украине подорожают этой осенью на 10-15%, а зимой ситуация с ценами остается неопределенной из-за нескольких дополнительных факторов. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, стоимость яиц имеет выраженную сезонную динамику - летом она существенно снижается, а с приходом осени начинает восстанавливаться.

видео дня

"Летом цены существенно снизились, а с началом осени цена начала расти. В целом осенью яйца подорожают на 10–15%", - отметил Марчук.

В то же время в зимний период на стоимость продукта повлияют сразу несколько процессов, связанных с производством и логистикой.

"Зимой - посмотрим, поскольку сократится предложение от домохозяйств, а также вырастут расходы на электроэнергию и фасовку. К тому же - отсутствие помещений для хранения, поэтому яйца придется развозить непосредственно производителям. Все это, безусловно, будет влиять на ценообразование, и яйца подорожают", - добавил эксперт.

Что будет с ценами на масло

С растительным маслом складывается иная картина: здесь украинский рынок формально не зависит от внутреннего дефицита, ведь страна производит этого продукта значительно больше, чем потребляет сама.

"Цены на растительное масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высоки. Хотя в Украине наблюдается перепроизводство масла: мы производим около 4 млн тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн", - рассказал Марчук.

По его словам, несмотря на избыток сырья, конечную стоимость продукта на полках определяют другие составляющие.

"Но факторы, влияющие на ценообразование, тоже играют определяющую роль. И фасовка, и дистрибуция. Конкретные цифры я назвать не готов, потому что производство масла у нас - это отдельный бизнес, который ведется в достаточно монопольном режиме", - подытожил он.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Стоит ли скупать продукты

Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ говорил, что украинцам не стоит поддаваться панике и скупать продукты в больших объемах из-за ожидаемого подорожания.

По его словам, создание масштабных домашних запасов ради экономии нескольких десятков гривен в будущем не имеет особого смысла.

"Если сейчас нести домой мешки с мукой, чтобы сэкономить 10–15 гривен в будущем или 20 гривен, - это ваш личный выбор", - подчеркнул он.

Аналитик отметил, что отдельные перебои с товарами возможны, однако они будут носить временный и локальный характер.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начали расти цены на тепличные огурцы. Подорожание обусловлено прежде всего высоким спросом на фоне сокращения предложения этих овощей на внутреннем рынке.

В то же время цены на морковь в Украине снижаются уже три недели подряд. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке остается низкой, в то время как фермерам необходимо реализовать довольно большие объемы этой продукции средних сортов, не пригодной для длительного хранения.

Кроме того, в Украине продолжают снижаться цены на яблоки нового урожая. Снижение цен связано со сдержанным спросом и увеличением предложения фруктов осенних сортов.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
яйца подсолнечное масло цены на продукты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

20:42Синоптик
Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

20:19Война
У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросе

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

Последние новости

21:24

РФ может атаковать границу Украины с Польшей: Туск предупредил об угрозе

21:04

Гороскоп удачи на сентябрь: назван самый счастливый день для каждого знака

20:57

В Украине резко подскочили цены на базовый овощ: раскрыта причина подорожания

20:42

Температура упадет до +10 градусов: когда Украину накроет холодный фронт

20:40

Джоли дала редкий комментарий о своих детях

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
20:26

Защита от сглаза: какое дерево считалось главным оберегом дома

20:19

Когда украинская баллистика полетит по России — названы четкие сроки

20:08

Лук дома растёт как на дрожжах: секрет богатого урожая даже в обычном горшкеВидео

19:58

Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью

Реклама
19:25

Что посеять после картофеля, чтобы весной было меньше работы: какой сидерат выбратьВидео

19:19

У границы с РФ и Беларусью вводят жесткие ограничения: что известно

19:10

Украине грозит волна увольнений: Андрусив рассказал, как спасти бизнесмнение

19:07

Реактивные дроны атакуют Киев, есть прилет: что известно

18:51

Угроза отключения отопления зимой: эксперт назвал уязвимые районы Киева

18:37

Сверчки поселились в доме: простой способ избавиться от них навсегда

18:36

Орхидея отблагодарит роскошными цветами: домашняя подкормку из двух ингредиентов

18:26

Цены на продукты в Украине резко вырастут: какие товары могут исчезнуть с полок

18:17

Картофель сохранится свежим втрое дольше: о простой хитрости знают единицыВидео

17:54

Защита почвы на зиму: чем засеять или укрыть огород в сентябре

17:47

РФ готовит теракты под флагом Украины: в СВР предупредили о планах Кремля

Реклама
17:44

Меньше денег и дел в судах: за год руководства Цивинского ключевые показатели БЭБ резко ухудшились, но Кабмин затягивает аудит

17:40

"Любая империя заканчивает одинаково", — Буданов сравнил Россию с разбитым автомобилем Брежнева

17:38

Много раненых, есть погибшие: РФ атаковала ТРЦ в Павлограде, что известно о последствияхФото

17:27

На "Золотых Воротах" есть секретная мозаика: что украинские мастера скрыли от СССР и гдеВидео

17:11

Песков заявил о желании РФ "как можно скорее урегулировать войну", но есть нюанс

17:09

Ошибка садоводов: 7 растений, которые нельзя оставлять без воды осенью

16:53

Когда обрезать малину, чтобы не потерять весь урожай: основные правилаВидео

16:49

Срубил — и снова растёт: какое дерево посадить, чтобы сэкономить на дровах

16:40

Гороскоп Таро на завтра 11 сентября: Овнам - поспешить, Ракам - просить

16:35

"Дрон едва не сбил самолет Зеленского": что реально произошло в Молдове, новые детали

16:27

"Дошли до предела": украинцев предупредили о задержках зарплат и соцвыплат

16:16

РФ может остановить удары по Украине: названо условие воздушного перемирия

16:03

Зелёные помидоры покраснеют за считанные дни: хитрый трюк от садовода

15:56

Принц Уильям начал охоту во дворце после возвращения Гарри

15:46

Доллар, евро и злотый синхронно обвалились: новый курс валют на 11 сентября

15:42

Настолько комфортно: Петрожицкая назвала любимого актера для интимных сцен

15:28

Китайский гороскоп на завтра, 11 сентября: Собакам - харизма, Быкам - баланс

15:19

Учёные назвали самое красивое в мире мужское имя: какие есть украинские аналоги

15:19

Смородина отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно нужно сделать осенью

14:50

Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

Реклама
14:34

Россия нанесла двойной удар по заводу корпорации США в Днепре, есть погибшиеФото

14:07

Переговоры затянутся: Клочок назвал причину и возможные сроки новой встречи

13:58

С какой одеждой нельзя стирать полотенца: ошибка, из-за которой портятся вещи

13:36

Тест на IQ: нужно найти козла среди овец за 7 секунд

13:10

Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии – Генштаб

12:52

Что посадить после огурцов осенью: грядка отблагодарит щедрым урожаем

12:51

Как правильно варить макароны: повар рассказал о распространённой ошибке

12:44

Новолуние 11 сентября принесет 3 знакам зодиака невероятный финансовый успех: кому повезет

12:23

Кремль может открыть новый фронт: как РФ тестирует красные линии НАТО

12:21

Курс доллара и евро может измениться: банкир озвучил прогноз на 14-20 сентября

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять