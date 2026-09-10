Цены подскочат на 10-15%: какие продукты подорожают уже осенью

Главное из заявления эксперта:
- Яйца подорожают осенью на 10–15%
- Зимой цены вырастут из-за логистики
- Стоимость масла в Украине зависит от мировых цен
Яйца в Украине подорожают этой осенью на 10-15%, а зимой ситуация с ценами остается неопределенной из-за нескольких дополнительных факторов. Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
По его словам, стоимость яиц имеет выраженную сезонную динамику - летом она существенно снижается, а с приходом осени начинает восстанавливаться.
"Летом цены существенно снизились, а с началом осени цена начала расти. В целом осенью яйца подорожают на 10–15%", - отметил Марчук.
В то же время в зимний период на стоимость продукта повлияют сразу несколько процессов, связанных с производством и логистикой.
"Зимой - посмотрим, поскольку сократится предложение от домохозяйств, а также вырастут расходы на электроэнергию и фасовку. К тому же - отсутствие помещений для хранения, поэтому яйца придется развозить непосредственно производителям. Все это, безусловно, будет влиять на ценообразование, и яйца подорожают", - добавил эксперт.
Что будет с ценами на масло
С растительным маслом складывается иная картина: здесь украинский рынок формально не зависит от внутреннего дефицита, ведь страна производит этого продукта значительно больше, чем потребляет сама.
"Цены на растительное масло у нас очень зависят от внешних рынков, а цены на него в мире достаточно высоки. Хотя в Украине наблюдается перепроизводство масла: мы производим около 4 млн тонн, а потребляем сами около 500 тысяч тонн", - рассказал Марчук.
По его словам, несмотря на избыток сырья, конечную стоимость продукта на полках определяют другие составляющие.
"Но факторы, влияющие на ценообразование, тоже играют определяющую роль. И фасовка, и дистрибуция. Конкретные цифры я назвать не готов, потому что производство масла у нас - это отдельный бизнес, который ведется в достаточно монопольном режиме", - подытожил он.
Стоит ли скупать продукты
Финансовый аналитик и экономист Алексей Кущ говорил, что украинцам не стоит поддаваться панике и скупать продукты в больших объемах из-за ожидаемого подорожания.
По его словам, создание масштабных домашних запасов ради экономии нескольких десятков гривен в будущем не имеет особого смысла.
"Если сейчас нести домой мешки с мукой, чтобы сэкономить 10–15 гривен в будущем или 20 гривен, - это ваш личный выбор", - подчеркнул он.
Аналитик отметил, что отдельные перебои с товарами возможны, однако они будут носить временный и локальный характер.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине начали расти цены на тепличные огурцы. Подорожание обусловлено прежде всего высоким спросом на фоне сокращения предложения этих овощей на внутреннем рынке.
В то же время цены на морковь в Украине снижаются уже три недели подряд. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке остается низкой, в то время как фермерам необходимо реализовать довольно большие объемы этой продукции средних сортов, не пригодной для длительного хранения.
Кроме того, в Украине продолжают снижаться цены на яблоки нового урожая. Снижение цен связано со сдержанным спросом и увеличением предложения фруктов осенних сортов.
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О персоне: Денис Марчук
Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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