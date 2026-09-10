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"Мы были дома": популярная ведущая рассказала про дрон, который упал в ее дворе

Алена Кюпели
10 сентября 2026, 21:43
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Ведущая описала момент падения дрона и поделилась, что в тот момент она была дома.
Даша Малахова
Даша Малахова рассказала о падении дрона/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/dashamalakhova

Кратко:

  • Даша Малахова рассказала о падении дрона
  • В момент взрыва она была дома с близкими

Российский дрон упал во дворе актрисы и телеведущей Даши Малаховой.

Об инциденте знаменитость рассказала в собственных соцсетях, опубликовав соответствующее видео. По словам Малаховой, взрыв прогремел именно тогда, когда она вместе с семьей находилась дома.

видео дня

Что рассказала актриса

Ведущая описала момент падения дрона и свои дальнейшие действия в тот день. Сразу после инцидента ей нужно было уехать на тренировку, поэтому она еще не успела оценить реальный масштаб возможных повреждений.

"У нас во дворе бахнуло. Дрон упал прямо у нас во дворе. Я сразу уехала на тренировку, поэтому сейчас еще не знаю, какая там ситуация. Мы были дома", - рассказала Малахова.

Даша Малахова
Даша Малахова поделилась новостью/ Скриншот YouTube

Напоследок она обратилась к подписчикам, которые интересовались ситуацией и выражали беспокойство.

"Мы живы, мы продолжаем делать то, что должны делать. Благодарю всех, кто пишет и переживает", - подытожила Малахова.

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О персоне: Даша Малахова

Дарья Малахова - украинская актриса театра и кино, телеведущая, общественная деятельница, писательница, ресторатор. Основательница проекта "Картата Потата", школы Claris Verbis и благотворительного фонда Educare. Дочь основателя Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова.

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