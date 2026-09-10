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В мире массово отказываются от традиционных дверей: какую альтернативу предлагают

Юрий Берендий
10 сентября 2026, 23:02
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Современные двери всё меньше напоминают традиционные конструкции. Двери нового типа скрывают петли, замки и коробки, изменяя облик комнат.
В мире массово отказываются от традиционных дверей: какую альтернативу предлагают
Современные двери - почему дизайнеры заставляют их исчезать в стене / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Какие двери будут в моде в 2026 году
  • Как сделать скрытые двери
  • Что такое флэш-двери

Традиционные двери с заметными ручками, петлями и выразительной коробкой постепенно теряют статус обязательного элемента современного интерьера. Новый подход предполагает, что дверной проем должен максимально сливаться с окружающей обстановкой и не создавать лишних визуальных границ.

видео дня

Эксперты Kobieta.Onet обращают внимание на изменение самого принципа оформления жилого пространства.

"Современные двери всё чаще становятся едва заметной частью стены, а не чётко выделенным элементом интерьера. Дверные ручки и петли сегодня имеют минималистичный вид, незаметны и часто скрыты, что придает пространству более лаконичный вид", - отмечают эксперты.

Какие решения помогают сделать дверь незаметной деталью дома и от чего стоит отказаться во время ремонта - выяснял Главред.

Современные дверные ручки: прямые линии и минимум деталей

Одним из первых элементов, изменившихся под влиянием нового стиля, стала фурнитура. Производители и дизайнеры всё реже используют массивные декоративные модели, отдавая предпочтение сдержанным формам.

"Одной из ярких тенденций являются изящные дверные ручки с прямыми линиями. Вместо массивных моделей с декоративными деталями всё чаще используются простые или слегка закруглённые ручки, небольшие розетки и незаметные элементы отделки. В некоторых моделях крепежные винты полностью скрыты, благодаря чему на поверхности видна только ручка минималистичной формы", - отмечают специалисты.

Изменения коснулись и внешнего покрытия. Сегодня интерьерная фурнитура всё чаще подстраивается под общую цветовую гамму и фактуру помещения.

"Все большую популярность приобретают матовые поверхности, особенно черные, и различные оттенки щеткованного металла, тогда как блестящий хром перестает быть единственным выбором в современных интерьерах. Речь идет о том, чтобы фурнитура гармонировала с другими деталями в помещении, а не выделялась", - подчеркивают специалисты.

Скрытые петли для дверей: что меняется после закрытия

Еще одним шагом в развитии минималистичного дизайна стали конструкции, в которых технические детали остаются незаметными. Это позволяет сделать плоскость вокруг проема визуально целостной.

"В современных системах их монтируют внутри створки и коробки, благодаря чему они исчезают из поля зрения после закрытия двери. Такие решения позволяют получить гладкую поверхность и делают весь проход похожим на однородное целое", - объясняют специалисты по интерьеру.

Такой вариант особенно органично сочетается с конструкциями нового типа, где граница между створкой и окружающим оформлением становится минимально заметной.

Смотрите видео о том, как сделать скрытые двери:

Двери вровень со стеной: почему флеш-двери набирают популярность

Одним из главных направлений современного дизайна стали флэш-двери. Их устанавливают так, чтобы после закрытия поверхность максимально совпадала с плоскостью стены.

"Скрытые петли особенно хорошо смотрятся в так называемых "флеш-дверях", то есть вмонтированных заподлицо со стеной. У них нет классической, выразительной коробки, образующей раму для двери", - отмечают эксперты.

Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты рассказали об использовании 3%-го раствора перекиси водорода для обработки стен с целью удаления органических загрязнений и поверхностных пятен. В материале подробно описали процедуру применения 3%-го раствора и меры безопасности при обработке покрытий.

Также ранее специалисты делились правилами использования белого уксуса для очистки небольших очагов плесени на бытовых поверхностях. В статье приведена инструкция по использованию белого уксуса без разбавления для поверхностного поражения и меры безопасности перед обработкой. В материале указано, что уксус следует оставлять на поверхности на 30–60 минут, после чего очищать щеткой и тщательно высушивать.

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Об источнике: Onet Kobieta

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