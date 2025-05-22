Банановый десерт к чаю из трех ингредиентов за 5 минут - рецепт

Быстрый рецепт полезного и вкусного десерта из банана.

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Банановые шарики без сахара / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Часто во время вечернего чаепития хочется чего-то сладенького, но бывает так, что дома десертов нет, а тратить много времени на приготовление не хочется.

Главред узнал, что эту проблему можно легко решить за 5 минут. Украинский блогер Алексей Крючков поделился в TikTok видео с рецептом полезного десерта всего из одного банана.

Банановые шарики - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Банан 1 шт.

Какао 1 ч.л.

Рисовые хлебцы 6 шт.

Для того, чтобы приготовить вкусные шарики к чаю нужно почистить банан и превратить его в пюре с помощью вилки. Далее к банану добавляем чайную ложку какао и перемешиваем.

Третьим шагом нужно взять рисовые хлебцы и измельчить их с помощью блендера. Почти всю полученную крошку добавляем в смесь из банана и какао и перемешиваем.

Из полученной массы делаем шарики и обваливаем их в оставшейся крошке из-под хлебцев.

Десерт к чаю готов, приятного аппетита!

Смотрите видео, как правильно готовить банановые шарики к чаю:

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Кто такой Алексей Крючков? Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для ежедневного приготовления пищи. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где имеет более 192 тысяч подписчиков.

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