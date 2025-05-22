Банановый десерт к чаю из трех ингредиентов за 5 минут - рецепт

Часто во время вечернего чаепития хочется чего-то сладенького, но бывает так, что дома десертов нет, а тратить много времени на приготовление не хочется.
Главред узнал, что эту проблему можно легко решить за 5 минут. Украинский блогер Алексей Крючков поделился в TikTok видео с рецептом полезного десерта всего из одного банана.
Банановые шарики - рецепт
Ингредиенты:
- Банан 1 шт.
- Какао 1 ч.л.
- Рисовые хлебцы 6 шт.
Для того, чтобы приготовить вкусные шарики к чаю нужно почистить банан и превратить его в пюре с помощью вилки. Далее к банану добавляем чайную ложку какао и перемешиваем.
Третьим шагом нужно взять рисовые хлебцы и измельчить их с помощью блендера. Почти всю полученную крошку добавляем в смесь из банана и какао и перемешиваем.
Из полученной массы делаем шарики и обваливаем их в оставшейся крошке из-под хлебцев.
Десерт к чаю готов, приятного аппетита!
Смотрите видео, как правильно готовить банановые шарики к чаю:
@kruchkov_ Сохраняйте и попробуйте: неЦукерки? ⠀ Снова делаю рецепт, который закикавит людей, которые стараются не есть сахар. ⠀ Потому что сейчас я сам среди этих людей ? ⠀ Или можно деткам еще такое готовить. ⠀ Это не похоже на конфеты, на десерты, но мозг оно обманывает неплохо. ⠀ На вкус это тоже НОРМАЛЬНО. ⠀ Ингредиенты: ⠀ - банан - рисовые хлебцы (или любые не соленые) - какао (чем вкуснее тем лучше) ⠀ ВАЖНО: чем больше банан, тем больше нужно хлебцев. ⠀ У меня на 1 банан ушло 6 хлебцев. ⠀ Попробуйте. #рецепты#рецепты украинской#простирецепты♬ оригинальный звук - kruchkov.food
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Кто такой Алексей Крючков?
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для ежедневного приготовления пищи. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где имеет более 192 тысяч подписчиков.
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