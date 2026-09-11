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В Саратове - черный дым: после ударов дронов горит НПЗ и склад OZON

Анна Ярославская
11 сентября 2026, 07:19
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Местный губернатор подтвердил повреждения инфраструктуры.
Атака дронов на Саратов - последствия
Атака дронов на Саратов - последствия / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Ночью Саратовскую область атаковали дроны
  • Вспыхнул масштабный пожар на складе OZON
  • Местные власти заявили об отсутствии пострадавших

В ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.

Около двух часов ночи губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что от Минобороны РФ поступило информация об угрозе применения беспилотников.

видео дня

"Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - отметил он.

С 02:30 в соцсетях массово появились видео, на которых выден масштабный пожар. Мониторинговый канал Exilenova+ писал о том, что под удар дронов попал НПЗ.

Пожар в Саратове
Пожар в Саратове / Фото: t.me/exilenova_plus

Позже стало известно, что кроме НПЗ возник пожар на логистическом хабе OZON. Работники покидали территорию после взрывов.

Горит
Горит "Озон" в Саратове / Фото: t.me/exilenova_plus

Также была информация о взрывах в Энгельсе Саратовской области. Но было ли что-то атаковано, пока неясно. Никаких официальных комментариев тоже не было.

В 04:12 губернатор Бусаргин подтвердил, что в результате дроновой атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. По его словам, пострадавших нет.

Утром появились фото OZON в Саратове, на которых виден огромный столб дыма.

Горит OZON в Саратове
Горит OZON в Саратове / Фото: t.me/exilenova_plus
OZON в Саратове
OZON в Саратове / Фото: t.me/exilenova_plus

В компании OZON уже сообщили, что работников оперативно эвакуировали. И отметили, что в ближайшее время работа компании в регионе будет частично ограничена.

Смотрите видео пожара на OZON в Саратове по ссылке.

Скриншот

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля

В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

В российском Сочи вечером 9 сентября прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, взрывы происходили в районе морского порта. Местные жители сообщали о пожарах и густом дыме над акваторией.

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязани. Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора. В Ростовской области РФ также поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.

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