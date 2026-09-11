Сильнейший пожар на месте "прилета": подробности обстрела Киевщины

Главное:
- В Киевской области один человек погиб, еще двое получили ранения
- Возник пожар в складских помещениях в Бучанском районе
В результате российской атаки ударными беспилотниками на Киевскую область один человек погиб, еще двое получили ранения.
Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.
По его данным, в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах зафиксированы повреждения 17 объектов, среди которых частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.
"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Бучанском районе. Работы продолжаются", – отметил глава ОГА.
Подробности удара РФ
При этом Ткаченко опреверг информацию о том, что под Гостомелем загорелся склад с боекомплектов. По его словам, пожар возник на складе гражданского назначения.
"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар складских помещений в Бучанском районе. В сети сейчас распространяются видео пожары... Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся состав гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация контролируемая", - добавил он.
Смотрите видео - последствия обстрела Киевщины:
Как обстрелы могут отразиться на электроснабжении
Удары по энергетической инфраструктуре способны вызвать перебои с электричеством даже при повреждении ограниченного числа объектов. Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.
По его словам, среди возможных целей - подстанции и ключевые элементы сетей, связывающие разные регионы. При их повреждении нагрузка перераспределяется на оставшуюся инфраструктуру, что повышает риск перегрузок и новых аварий.
Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, операторы могут временно ограничивать потребление. Такая мера помогает снизить нагрузку и не допустить цепной реакции, способной привести к масштабным и длительным отключениям.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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О персоне: Геннадий Рябцев
Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.
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