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Сильнейший пожар на месте "прилета": подробности обстрела Киевщины

Алексей Тесля
11 сентября 2026, 01:04
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Спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Бучанском районе.
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Мощный пожар в Киевской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • В Киевской области один человек погиб, еще двое получили ранения
  • Возник пожар в складских помещениях в Бучанском районе

В результате российской атаки ударными беспилотниками на Киевскую область один человек погиб, еще двое получили ранения.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

видео дня

По его данным, в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах зафиксированы повреждения 17 объектов, среди которых частные дома, транспортные средства, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар в складских помещениях в Бучанском районе. Работы продолжаются", – отметил глава ОГА.

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/ Инфографика: Главред

Подробности удара РФ

При этом Ткаченко опреверг информацию о том, что под Гостомелем загорелся склад с боекомплектов. По его словам, пожар возник на складе гражданского назначения.

"Сейчас наши спасатели ликвидируют пожар складских помещений в Бучанском районе. В сети сейчас распространяются видео пожары... Чтобы избежать лишних спекуляций и паники: в результате вражеской атаки загорелся состав гражданского назначения. На месте работают спасатели и все необходимые службы. Ситуация контролируемая", - добавил он.

Смотрите видео - последствия обстрела Киевщины:

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/ Скриншот

Как обстрелы могут отразиться на электроснабжении

Удары по энергетической инфраструктуре способны вызвать перебои с электричеством даже при повреждении ограниченного числа объектов. Об этом рассказал эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, среди возможных целей - подстанции и ключевые элементы сетей, связывающие разные регионы. При их повреждении нагрузка перераспределяется на оставшуюся инфраструктуру, что повышает риск перегрузок и новых аварий.

Чтобы сохранить устойчивость энергосистемы, операторы могут временно ограничивать потребление. Такая мера помогает снизить нагрузку и не допустить цепной реакции, способной привести к масштабным и длительным отключениям.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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