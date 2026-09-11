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РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле

Мария Николишин
11 сентября 2026, 10:28
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Аналитики отмечают, что подтверждений окружения украинских подразделений нет.
РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле
В ISW опровергли заявления РФ об окружении ВСУ / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ISW

Главное:

  • РФ заявила об окружении ВСУ к северо-востоку от Харькова
  • ISW не нашел доказательств какого-либо окружения в этом районе

Российские чиновники и военные блогеры заявили о масштабном окружении сил ВСУ к северо-востоку от Харькова, однако никаких доказательств этому нет. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российские чиновники и военные блогеры продолжают утверждать, что армия РФ окружила украинские подразделения между направлениями на Вовчанск и Великий Бурлук.

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Кроме того, военные блогеры утверждают, что российские войска якобы окружили большое количество украинских военных к северо-востоку от Харькова.

В Институте изучения войны подчеркнули, что никаких доказательств окружения украинских подразделений в этом районе нет.

"ISW по-прежнему оценивает ситуацию так, что российские войска не окружили никаких украинских подразделений в этом районе, поскольку доказательств такого окружения нет", - говорится в отчете.

РФ объявила об окружении ВСУ под Харьковом: что происходит на самом деле
Карта боевых действий в Харьковской области / фото: ISW

Может ли РФ готовить наступление на Киев

Командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко заявил, что у России пока нет достаточных сил для масштабного наступления на Киев со стороны Беларуси или Черниговской области, однако при благоприятных для себя условиях может попытаться создать новую локальную угрозу на севере Украины.

По его словам, в настоящее время основные усилия российской армии сосредоточены на других участках фронта.

"Их основная задача, как мы знаем, - это Славянск, Краматорск, Константиновка, все-все перекрыть. И держать нас на растяжке, наши войска держать не в сильной группировке, а растягивать по Харьковской области, растягивать по Черниговской области, если там, например, так произойдет. Для них это нормальная история, для нас это не очень хорошая история, потому что у нас не так много войск, на самом деле", - подчеркнул он.

Украинский
Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики DeepState обновили карту боевых действий, зафиксировав новые изменения на линии фронта. Российские войска продвинулись в Донецкой области. В частности, оккупантам удалось расширить зону контроля вблизи поселка Червоное Константиновской городской общины Краматорского района.

Также известно, что российские войска продолжают медленно продвигаться в Донецкой области и приближаются к Славянску и Краматорску. На этом фоне осенью на этом участке фронта могут развернуться одни из самых интенсивных боев года.

Военный с позывным "Мучный" заявлял, что после нескольких месяцев контратак и постепенного улучшения тактической ситуации на Лиманском направлении подразделения 3-го армейского корпуса провели масштабную операцию против российской группировки к северу от города.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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