Магнитная буря накрывает Землю с новой силой: когда закончится шторм G1

Исследователи объяснили, почему магнитное поле снова возмутится.

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Прогноз магнитных бурь на 11–13 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда геомагнитная активность усилится

Будет ли магнитная буря продолжительной

Из-за быстрого потока солнечного ветра высокой интенсивности от небольшой корональной дыры геомагнитная активность в ближайшие 48 часов может усилиться. Об этом сообщили исследователи Британской геологической службы.

11–12 сентября ожидается магнитная буря G1. По предварительным данным, она будет кратковременной. Уже 13 сентября активность начнёт постепенно снижаться.

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Магнитные бури 11–13 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 3,7, что соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В7 также соответствует зелёному уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зелёном уровне. Уже 12 и 13 сентября ожидается снижение К-индекса до 2,7 соответственно.

Геомагнитная активность 11–13 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

слабости

сонливости

боли в спине и суставах

повышенном давлении

обострении хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;

Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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