Более 20 АЗС Киева под угрозой удара РФ: опубликован список опасных районов

Кратко:
- РФ определила более 20 возможных целей в Киеве
- Под угрозой оказались АЗС в разных районах столицы
- Часть заправок расположена рядом с жилыми кварталами
Российская оккупационная армия хочет уничтожить АЗС в Киеве. В Сети появился список предварительных целей, которые определила РФ.
Список заправок, которые могут атаковать россияне, опубликовало издание Insider UA:
- 1 АЗС на Академгородке;
- 1 АЗС на Борщаговке;
- 1 АЗС в районе Теремков;
- 1 АЗС на Голосеевке;
- 1 АЗС в секторе Совки - Демеевка;
- 2 АЗС на Демеевке;
- 1 АЗС в секторе Почайна - Куреневка - Подол;
- 1 АЗС на Почайной;
- 1 АЗС в секторе юг Оболони - Почайна;
- 1 АЗС в секторе запад Оболони - Приорка;
- 1 АЗС в секторе Троещина - Воскресенка, на Шухевича;
- 2 АЗС в секторе Воскресенка - Лесной;
- 1 АЗС возле Комфорт Тауна;
- 1 АЗС на Березняках;
- 1 АЗС в районе Осокорков;
- 1 АЗС возле Красного Хутора.
"У нас есть информация о конкретных адресах, но мы ее не будем публиковать. Реагируйте на тревоги", - говорится в сообщении.
Еще в июле мониторинговый канал єРадар сообщал, что все АЗС в Киевской области, включая Киев, а также на Сумщине, Черниговщине (включая Чернигов), Днепропетровскую включая Днепр, Полтавскую включая Полтаву и Харьковщине (включая Харьков) являются потенциальными для поражения целями.
Враг спланировал их поражение, даже не производя разведку потенциальных целей. Под угрозой даже не действуяющие АЗС. Среди приоритетных – заправки WOG.
"Будьте осторожны на автозаправочных станциях, особенно при угрозе БпЛА", - говорится в сообщении.
9 сентября єРадар сообщил, что по полученной информации, враг запланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 гражданских автозаправочных станций (АЗС) в столице.
"Определены заправки, как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", - говорится в сообщении.
Атаки на АЗС в Киеве - новости
Как писал Главред, 9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.
По словам мэра Киева Кличко, полностью сгорел один автомобиль. Кроме этого в районе также было повреждено нежилое здание.
"Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор и запугивание мирного населения", – прокомментировал атаку в Facebook генеральный директор UKRNAFTA Богдан Кукура.
Клиенты и персонал во время тревоги заранее покинули территорию АЗС, поэтому, к счастью, не пострадали.
11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.
Украинские АЗС усиливают безопасность в прифронтовых регионах
В Украине бизнес начал активно укреплять автозаправочные станции, уделяя особое внимание прифронтовым областям. Чтобы обезопасить инфраструктуру и клиентов, на объектах устанавливают биг-беги (прочные мешки для сыпучих материалов), мешки с песком и специализированные бетонные укрытия. Об этом в эфире ток-шоу "Чёрное/Белое" заявил эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев.
По словам эксперта, во время поездок по стране он регулярно фиксирует процесс создания защитных сооружений, особенно в Харькове и Харьковской области:
- мешками с песком и биг-бегами обкладывают как сами здания АЗС, так и топливно-раздаточные колонки;
- возле станций начали монтировать бетонные навесы-укрытия. Их вместимость рассчитывается из максимального количества автомобилей, которые могут одновременно находиться на территории заправки.
Станислав Игнатьев подчеркнул, что российские удары по топливной инфраструктуре направлены в первую очередь на оказание психологического давления на население. Однако полностью разрушить или вывести из строя украинскую сеть АЗС путем подобных атак практически невозможно.
Главная причина устойчивости - высокая плотность расположения заправок. Эксперт отметил, что показатель количества АЗС на определенном участке дороги в Украине примерно в восемь раз выше, чем в РФ, США и большинстве стран Европы.
Другие новости:
- "Конец сентября может стать переломным": Зеленский рассказал о мирных переговорах
- Дроны атаковали Киев: в многоэтажке пожар, число пострадавших растет
- Армия РФ атаковала склады под Киевом, вспыхнул пожар: что известно
О ресурсе: єРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
- мониторинге воздушной обстановки;
- предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
- аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
- оперативных сводках во время массированных атак.
Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.
Подписчики: около 300 тысяч человек.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред