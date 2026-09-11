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Более 20 АЗС Киева под угрозой удара РФ: опубликован список опасных районов

Анна Ярославская
11 сентября 2026, 11:27
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Оккупанты выбрали цели в столице Украины.
Атака на АЗС в Киеве
АЗС Киева могут стать целями РФ - раскрыты направления ударов / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • РФ определила более 20 возможных целей в Киеве
  • Под угрозой оказались АЗС в разных районах столицы
  • Часть заправок расположена рядом с жилыми кварталами

Российская оккупационная армия хочет уничтожить АЗС в Киеве. В Сети появился список предварительных целей, которые определила РФ.

Список заправок, которые могут атаковать россияне, опубликовало издание Insider UA:

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  • 1 АЗС на Академгородке;
  • 1 АЗС на Борщаговке;
  • 1 АЗС в районе Теремков;
  • 1 АЗС на Голосеевке;
  • 1 АЗС в секторе Совки - Демеевка;
  • 2 АЗС на Демеевке;
  • 1 АЗС в секторе Почайна - Куреневка - Подол;
  • 1 АЗС на Почайной;
  • 1 АЗС в секторе юг Оболони - Почайна;
  • 1 АЗС в секторе запад Оболони - Приорка;
  • 1 АЗС в секторе Троещина - Воскресенка, на Шухевича;
  • 2 АЗС в секторе Воскресенка - Лесной;
  • 1 АЗС возле Комфорт Тауна;
  • 1 АЗС на Березняках;
  • 1 АЗС в районе Осокорков;
  • 1 АЗС возле Красного Хутора.

"У нас есть информация о конкретных адресах, но мы ее не будем публиковать. Реагируйте на тревоги", - говорится в сообщении.

Еще в июле мониторинговый канал єРадар сообщал, что все АЗС в Киевской области, включая Киев, а также на Сумщине, Черниговщине (включая Чернигов), Днепропетровскую включая Днепр, Полтавскую включая Полтаву и Харьковщине (включая Харьков) являются потенциальными для поражения целями.

Враг спланировал их поражение, даже не производя разведку потенциальных целей. Под угрозой даже не действуяющие АЗС. Среди приоритетных – заправки WOG.

"Будьте осторожны на автозаправочных станциях, особенно при угрозе БпЛА", - говорится в сообщении.

9 сентября єРадар сообщил, что по полученной информации, враг запланировал поражение с помощью реактивных БПЛА более 20 гражданских автозаправочных станций (АЗС) в столице.

"Определены заправки, как на левом, так и на правом берегу столицы, основная часть которых находится в жилых кварталах", - говорится в сообщении.

Атаки на АЗС в Киеве - новости

Как писал Главред, 9 сентября оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

По словам мэра Киева Кличко, полностью сгорел один автомобиль. Кроме этого в районе также было повреждено нежилое здание.

"Никакой военной цели в таких ударах нет. Это террор и запугивание мирного населения", – прокомментировал атаку в Facebook генеральный директор UKRNAFTA Богдан Кукура.

Клиенты и персонал во время тревоги заранее покинули территорию АЗС, поэтому, к счастью, не пострадали.

11 сентября в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

Украинские АЗС усиливают безопасность в прифронтовых регионах

В Украине бизнес начал активно укреплять автозаправочные станции, уделяя особое внимание прифронтовым областям. Чтобы обезопасить инфраструктуру и клиентов, на объектах устанавливают биг-беги (прочные мешки для сыпучих материалов), мешки с песком и специализированные бетонные укрытия. Об этом в эфире ток-шоу "Чёрное/Белое" заявил эксперт в области энергетики, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев.

По словам эксперта, во время поездок по стране он регулярно фиксирует процесс создания защитных сооружений, особенно в Харькове и Харьковской области:

  • мешками с песком и биг-бегами обкладывают как сами здания АЗС, так и топливно-раздаточные колонки;
  • возле станций начали монтировать бетонные навесы-укрытия. Их вместимость рассчитывается из максимального количества автомобилей, которые могут одновременно находиться на территории заправки.

Станислав Игнатьев подчеркнул, что российские удары по топливной инфраструктуре направлены в первую очередь на оказание психологического давления на население. Однако полностью разрушить или вывести из строя украинскую сеть АЗС путем подобных атак практически невозможно.

Главная причина устойчивости - высокая плотность расположения заправок. Эксперт отметил, что показатель количества АЗС на определенном участке дороги в Украине примерно в восемь раз выше, чем в РФ, США и большинстве стран Европы.

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О ресурсе: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дроновых атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлетов авиации, активности БпЛА;
  • оперативных сводках во время массированных атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

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