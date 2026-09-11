Украину накроют дожди, грозы и туман: когда похолодание вытеснит бабье лето

Дневные температуры резко снизятся после почти летних показателей.

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Прогноз погоды в Украине на 12–13 сентября / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Где в Украине в эти выходные будет больше +30 градусов

В каких областях будут осадки

В каких регионах температура не превысит +20 градусов

Погода в Украине 12 и 13 сентября будет контрастной и нестабильной, с неравномерным распределением температуры воздуха и осадками. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Под влиянием малоподвижного атмосферного фронта до конца недели в Украине ожидаются дожди различной интенсивности, а также колебания температуры воздуха.

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"В южных и юго-восточных регионах страны днем воздух прогреется местами до +30+33 градусов, а в западных и северо-западных областях пасмурное небо и дожди будут препятствовать высоким показателям температуры, поэтому здесь ожидается не выше +20 градусов. В отдельных регионах возможны туманы, местами не исключены и слабые грозы", - отметил синоптик.

Синоптическая карта на 12 сентября / фото: meteoprog.com

Погода в Украине 12 сентября

В субботу в западных регионах Украины прогнозируется дождливая и холодная погода. Ночью, как предупредил Кибальчич, местами пройдут значительные осадки, возможны локальные грозы.

Днем ожидается преимущественно небольшой дождь. Местами возможен туман. Ветер ночью переменного направления, 3–8 м/с, днем северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9+14 градусов, днем +12+17 градусов.

В северных областях Украины 12 сентября пройдут умеренные, местами значительные дожди, возможны слабые грозы. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +10+15 градусов, днем +13+18 градусов.

В центральных регионах Украины ожидается погода без значительных осадков, лишь в западной части Черкасской и Кировоградской областей пройдут умеренные дожди. Ветер восточный, с переходом днем на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +13+18 градусов, днем +27+32 градуса.

В южной части страны, а также в Крыму будет преобладать малооблачная и теплая погода, без осадков. Ветер ночью переменного направления, днем юго-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +15+20 градусов, днем +27+32 градуса.

В восточных областях ожидается тёплая и малооблачная погода, без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +10+15 градусов, днём +25+30 градусов.

Погода в Украине 12 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине 13 сентября

На территории западных областей в воскресенье ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром возможен туман. Ветер северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +6+11 градусов, днем +17+22 градуса.

В северных регионах, по словам синоптика, пройдут небольшие дожди, в Сумской области ожидаются умеренные осадки. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в диапазоне +8+13 градусов, днем ожидается +15+20 градусов.

Кибальчич отметил, что в центральных областях местами пройдет небольшой дождь, возможен слабый туман. Ветер ночью переменного направления, днем северный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +12+17 градусов, днем +18+23 градуса, в Днепропетровской области +23+28 градусов.

В южных регионах и на Крымском полуострове прогнозируется облачная погода с прояснениями. Пройдут дожди, в Одесской области местами значительные. Ветер северный, северо-западный, 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +14+19 градусов, днем +18+24 градуса, в Крыму и Приазовье +26+31 градус.

В восточных областях ожидается погода без значительных осадков. Ветер ночью переменного направления, днем северо-западный, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью составит +12+17 градусов, днем от +21 градуса в Харьковской области до +33 градусов на Донбассе.

Погода в Украине 13 сентября / фото: скриншот с meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что температурный режим до конца текущей недели в Украине прогнозируется выше климатической нормы во всех регионах, но самые высокие температурные показатели будут фиксироваться в юго-восточных регионах страны и Крыму.

Ранее сообщалось, что 12 сентября в Черкасской области прогнозируется увеличение облачности, дожди различной интенсивности и местами грозы. Ночью температура составит +10+15 градусов, днем - +20+25 градусов.

Накануне стало известно, что погода в Украине 11 сентября будет самой прохладной в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит +15+19 градусов.

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О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

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