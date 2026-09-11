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Путин сводит на нет мирные инициативы Трампа: в CNN объяснили, что подрывает соглашение

Дарья Пшеничник
11 сентября 2026, 12:03
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Трамп уверяет, что Путин готов к сделке, однако требования Кремля в отношении территорий и статуса Украины остаются прежними.
Путин сводит на нет мирные инициативы Трампа: в CNN объяснили, что подрывает соглашение
Путин похоронил надежды Трампа на мирные переговоры / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Кратко:

видео дня
  • Россия возобновила удары по Украине сразу после отъездапредставителей США
  • Дрон РФ нарушил воздушное пространство Молдовы
  • Рубио допускает достижение договоренности в течение нескольких недель

Россия возобновила ракетные и дронные атаки по Украине сразу после того, как Киев покинули американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф, - в результате удара погибли пять человек. Перерыв в обстрелах длился всего три дня и прервался на фоне новой попытки администрации Дональда Трампа возобновить переговоры о прекращении войны, сообщает CNN.

Еще один инцидент произошел накануне: реактивный беспилотник РФ вторгся в воздушное пространство Молдовы, из-за чего был задержан вылет самолета с Владимиром Зеленским в Норвегию. Прямой угрозы для украинского президента не было, однако посол Молдовы в США Владислав Кульминский предположил, что появление разведывательного дрона "не было случайностью".

Сам хозяин Белого дома оптимистично оценивает настроения Кремля и в то же время перекладывает часть ответственности на Киев, утверждая, что Москва настроена на достижение договоренностей.

"Если президент Украины Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, это было бы очень хорошо", - сказал Трамп.

Причину затягивания переговоров американский президент видит не в позициях сторон, а в отношениях двух лидеров.

"Задержка заключается в том, что два человека ненавидят друг друга. Я знаю о соглашениях, и это два человека, которые устали воевать", - заявил он журналистам на авиабазе Эндрюс.

Требования Кремля не изменились

Принципиальные разногласия, из-за которых продолжается война, остаются на прежнем месте. Кремль по-прежнему настаивает на устранении "коренных причин" конфликта - формулировка, которую в материале связывают с требованиями демилитаризации Украины и ограничения её суверенитета, а также с претензиями на территории восточных областей, которые российские войска до сих пор не контролируют. Принять такие условия Зеленский не смог бы.

Сомнения вызывают и публичные оценки самих американских переговорщиков. Виткофф говорил о встречах с Путиным в одобрительном тоне, называя их ярким событием после своего выхода на пенсию, а Кушнер подчеркивал необходимость поиска "выигрышной" конфигурации одновременно для Москвы и Киева.

Отдельным фактором стала непрозрачность вокруг недавнего визита в Россию директора ЦРУ Джона Ретклиффа. По утечкам информации, глава американской разведки мог предупредить Москву, что война складывается для неё неблагоприятно, и призвать не вмешиваться на территорию НАТО, однако содержание договоренностей остаётся неизвестным.

Рубио дает несколько недель

Намеки России на будущие экономические проекты с Вашингтоном встревожили европейские столицы и породили предположения, что Трампа могут больше интересовать сделки, касающиеся российских минеральных и природных ресурсов, чем справедливый мир.

Сроки возможного прорыва госсекретарь Марко Рубио определяет осторожно - по его словам, в ближайшее время есть шанс "возможно прийти к выводу, который будет приемлем для обеих сторон", хотя объем работы впереди еще значителен.

На поле боя ситуация тоже неоднозначна: Украина не только держит оборону, но и наращивает способность поражать цели в глубине России, тогда как российские войска недавно добились локальных успехов ценой чрезвычайно больших потерь.

Визит Кушнера и Виткоффа в Киев стал первым за время полномасштабной войны и получил одобрительные отзывы украинского правительства. Впрочем, CNN указывает на устойчивую закономерность: после консультаций с Путиным Вашингтон выдвигает предложение, которое в основном отражает цели России, а когда Киев сопротивляется, измененные версии плана уже не устраивают Кремль.

"Пока это не изменится, надежды на новую инициативу США следует сдерживать", - говорится в материале.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Почему Путин не хочет садиться за стол переговоров

Диктатор и военный преступник Владимир Путин не заинтересован в переговорах о прекращении войны против Украины, а зимой его нежелание вести диалог может усилиться из-за расчета Кремля на сложный период для украинцев. Об этом сообщил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица в интервью "Укринформу".

"У Путина сейчас нет ни малейшего желания садиться за стол переговоров, а после начала зимы и... до середины марта у него будет еще меньше мотивации, потому что он будет считать, что украинцы не настолько сильны..., чтобы пережить эту зиму", - отметил Кислица.

В то же время Украина не собирается отказываться от дипломатического направления. В Киеве считают, что прекращение работы над возможными путями завершения войны в нынешней ситуации создало бы дополнительные риски.

Кислица подчеркнул, что отказ от дипломатических усилий сейчас был бы ошибочным и опасным решением.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Дональд Трамп и Владимир Путин в течение часа обсуждали Украину и завершение войны. В Кремле отметили, что телефонный разговор был конструктивным и откровенным и свидетельствовал о заинтересованности в продвижении политического урегулирования.

Аналитики Института изучения войны (ISW) указали, что Путин мог использовать разговор с Трампом для продвижения своих максималистских требований. В ISW подчеркнули возможное навязывание США идеи давления на Украину с целью принуждения к капитуляции. В отчете аналитиков отмечается, что Путин систематически предоставляет преувеличенные данные о продвижении на поле боя.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел "прекрасно" и что, по его мнению, Путин готов заключить соглашение по Украине. Трамп также пояснил, что на пути к соглашению стоит взаимная ненависть между лидерами.

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Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится множество филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. По всему миру выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

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