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Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины

Анна Косик
11 сентября 2026, 14:16
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Украина готова на дипломатическом уровне положить конец войне или, по крайней мере, прекратить боевые действия. Но есть одно важное условие.
Реалистичный сценарий окончания войны: Буданов назвал главное условие Украины
Позиция Украины по территориальному вопросу остается неизменной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Что сказал Буданов:

  • Украина остается принципиальной в территориальном вопросе
  • Боевые действия могут прекратиться на фактической линии фронта

Украина никогда не откажется от временно оккупированных территорий в пользу страны-агрессора России. Об этом в интервью латвийскому телевидению заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что на данный момент наиболее реалистичным сценарием окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий является остановка на фактической линии фронта в день достижения договоренностей.

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"Мое субъективное мнение заключается в том, что наиболее реалистичный вариант окончания войны или, по крайней мере, прекращения боевых действий - с гарантиями безопасности Украины - по фактической линии фронта на день достижения договоренности", - подчеркнул он.

При этом речь не идет о юридическом признании Украиной отказа от собственных территорий.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Как Европа может изменить ход переговоров

Главред писал, что, по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" Валерия Клочка, полноценные переговоры о завершении войны в Украине станут возможными только тогда, когда к процессу присоединится Европа - с конкретными гарантиями для Киева и встречными требованиями к Москве.

О необходимости замораживания конфликта уже открыто говорит президент Зеленский, поэтому вопрос остается в том, что именно должно произойти для этого. Речь идет не о формальном присутствии европейских представителей за столом переговоров, а о двух конкретных шагах со стороны Брюсселя.

Мирные переговоры - последние новости

Напомним, Главред писал, что директор ЦРУ Джон Ретклифф может получить ключевую роль в переговорах США с Россией и Украиной на фоне возможного сокращения участия Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

Ранее стало известно, что Трамп оптимистично оценивает настроения Кремля и в то же время перекладывает часть ответственности на Киев, утверждая, что Москва настроена на достижение договоренностей.

Накануне сообщалось, что конец сентября может принести первые конкретные результаты переговоров Украины с США и приблизить встречу с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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