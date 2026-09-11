Народный депутат получил 9 лет тюрьмы и конфискацию имущества - детали

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор депутату Верховной Рады IX созыва.

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Народный депутат получил 9 лет тюрьмы / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yurchenko211

Кратко:

Юрченко признали виновным по статьям 368 и 369-2 УК

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня его оглашения

Народного депутата Украины Александра Юрченко приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Кроме того, суд назначил ему конфискацию имущества и запретил в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, в пятницу, 11 сентября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда огласила приговор депутату Верховной Рады IX созыва.

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Юрченко признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 368 и частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины - получении неправомерной выгоды должностным лицом и злоупотреблении влиянием.

При этом от отбывания наказания по части 2 статьи 369-2 УК Украины депутата освободили в связи с истечением срока давности.

В САП уточнили, что в этой части обвинения суд переквалифицировал действия Юрченко с части 4 статьи 27 и части 4 статьи 369 УК Украины на часть 2 статьи 369-2 УК Украины.

В итоге суд назначил депутату окончательное наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений ранее избранную Юрченко меру пресечения в виде залога в размере более 3 млн гривен.

Приговор вступит в силу через 30 дней со дня его оглашения, если не будет обжалован в апелляционном порядке.

В чем обвиняли Юрченко

По данным САП, во время досудебного расследования правоохранители установили, что народный депутат через посредника в завуалированной форме попросил предоставить ему $13 тысяч неправомерной выгоды. Деньги предназначались за внесение его предложений в законопроект "Об управлении отходами".

Кроме того, речь шла еще о $200 тысячах, которые должны были использоваться для подкупа народных депутатов - членов соответствующего комитета. За эти средства они должны были проголосовать за предложенные Юрченко изменения.

В середине августа 2020 года правоохранители зафиксировали передачу и получение депутатом через посредника первой части средств.

На 26-27 августа 2020 года была запланирована передача второй части денег. Однако дальнейшее выполнение специального задания правоохранителей было приостановлено.

Посреднику в передаче неправомерной выгоды - неофициальному помощнику народного депутата - сообщили о подозрении 10 сентября 2020 года. Сам Юрченко получил подозрение 17 сентября того же года.

Обвинительный акт по делу направили в суд в августе 2021 года.

Дело Юрченко - детали

Отметим, 15 сентября 2020 года НАБУ опубликовало видео по делу. Согласно обнародованным материалам, летом 2020 года в бюро поступила информация об "организованной группе, участники которой получают незаконные денежные вознаграждения за использование законных полномочий и обязанностей нардепов". НАБУ разработало спецоперацию с внедрением в состав группировки детектива под прикрытием.

Согласно обнародованным тогда фрагментам оперативных записей, народный депутат вымогал у детектива под прикрытием деньги (он называл это "плюшками") за внесение изменений в законодательство об обращении с отходами. Юрченко на записи говорил, что за продвижение нужных поправок хочет получить "200 кг плюшек".

После сообщения о подозрении Юрченко был исключен из фракции "Слуги народа", позже он присоединился к депутатской группе "Відновлення України".

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О персоне: Александр Юрченко Александр Юрченко - народный депутат Украины IX созыва, избранный в 2019 году от партии "Слуга народа" (по киевскому мажоритарному округу №211). До избрания в Верховную Раду был общественным активистом в Киеве. В парламенте входил в комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. В 2020 году НАБУ провело спецоперацию с участием детектива "под прикрытием". Юрченко через своего помощника потребовал взятку в размере 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект об управлении отходами, а в дальнейшем - еще 200 тысяч долларов для подкупа других членов комитета. Осенью 2020 года он был арестован, но вышел под залог в 3 млн гривен. Судебный процесс завершился обвинительным приговором в сентябре 2026 года. В июле 2021 года попал в ДТП во Львове. Патрульные заподозрили у него наркотическое опьянение, что подтвердил первый тест, однако сам Юрченко это отрицал и позже предоставил чистые анализы из независимых лабораторий.

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