УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием

12 июля 2021, 15:15

Бывший "слуга народа" утверждает, что наркотики не употребляет, а вся ситуация – сплошная провокация.

Юрченко
Юрченко жалуется, что из него "делают наркомана" / Униан

Внефракционный депутат, экс-нардеп от партии "Слуга народа", Александр Юрченко впервые прокомментировал совершение ДТП во Львове, после чего его заподозрили в употребление наркотиков.

По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества. Более того, "екс-слуга" обвинил врачей в якобы фальсификации результатов анализов, сообщает ТСН.

В комментарии журналистам нарколог отметил, что сдача анализов через трое суток после вероятного употребления психотропных веществ не имеет смысла, поскольку за это время остатки веществ выведутся из организма.

Также нардеп утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает добавить позже и добавляет, что девушка уже написала заявление на водителя. Вторая сторона конфликта – львовский бизнесмен Всеволод Боровец – все обвинения отрицает.

Все, что стоит знать о ДТП Юрченко во Львове

  • Во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП;
  • Он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке. Пострадавший водитель начал снимать происшествие на видео – тогда Юрченко напал на мужчину;
  • Позже медицинская экспертиза подтвердила наркотическое опьянение. В крови нардепа экспертиза обнаружила следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), то есть – экстази;
  • Представители фракции "Слуга народа" призвали Александра Юрченко сложить мандат депутата Верховной Рады. Ведь Юрченко "потерял этические основания быть депутатом".

Ранее Главред писал о том, что народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива "разворошил" вопрос языка в Украине.

Нардеп утверждает, что русский добавляет украинцам силы, а русскоговорящие люди не должны переходить на украинский.

ДТП скандал новости Львова наркотики новости Украины Александр Юрченко
Сейчас вы просматриваете новость «"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Атака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордахАтака экстремальной жары: ученые дали мрачный прогноз и предупредили об опасных рекордах Кому выгодна пандемия? Один ответ точно естьКому выгодна пандемия? Один ответ точно есть Вы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совокВы любите не "Любовь и голуби" - вы любите совок "Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке"Мы просто едем на пляж": одесситов разозлила обнаженная пара в маршрутке В моду вернулись удивительные рваные джинсы из "нулевых"В моду вернулись удивительные рваные джинсы из "нулевых"

Последние новости

16:20

"Проявляю уважение": в Хмельницком девушка станцевала на мемориале Героев Небесной Сотни

16:18

"Незабываемые впечатления": блогерка нырнула в водоросли и потроллила отдых в Одессе Видео

16:04

Приемные отделения в больницах Черкасской области отремонтировали в рамках "Большой стройки"

15:52

Вера Кекелия показала первые кадры 5 сезона ЖВЛ в дерзком танце без лифчика

15:40

Гороскоп на 13 июля 2021 всех знаков Зодиака: несчастные случаи, ложь и тайные преграды Видео

Реклама
15:24

Разбитая "дружба": под Харьковом уничтожили памятник "братству украинского и русского народов"

15:18

"Горячая девица!": бывшая Дзидзьо Slavia в одних стрингах задорно показала ягодицы и грудь

15:15

"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием Видео

15:13

"Хотелось сделать что-то реально ценное для человечества": украинец Максим Гавриленко, производящий очки из кофе

15:11

Когда и как правильно собирать огурцы: советы бывалых дачников Видео

14:49

Украину накроет дикая жара под +40: названы самые горячие дни и регионы Видео

14:02

В Украине начали прививать вакциной Pfizer всех желающих: как её можно получить Видео

13:56

Девушка Бонда Леа Сейду после вакцинации заразилась коронавирусом

13:54

Легализация каннабиса: Зеленский позвал Раду на внеочередное заседание Видео

13:32

Соломия Витвицкая призналась, в каких отношениях с бывшим после развода

13:20

В Украине с 1 августа меняют тариф на электроэнергию: кто заплатит больше Видео

13:20

Говорите во сне: вот что ваш организм пытается сказать Видео

13:15

Домашняя окрошка на квасе: классический и диетический рецепты

13:04

Астролог спрогнозировал, кто станет новым президентом Украины

12:55

Белла Хадид без белья на красной дорожке прикрыла грудь ценной подвеской

Реклама
12:40

Возмездие за Крым и Донбасс: ЕС продлил экономические санкции против России

12:36

"Это - нечто": соцсети взорвались после фантастической развязки финала Евро-2020 Видео

12:17

Молодой принц Джордж растрогал фанатов эмоциями на финале Евро-2020

11:42

Сразу трое украинских футболистов попали в сборную худших игроков Евро-2020

11:36

В Сумской области сын убил мать и расчленил тело

11:02

Еще один переход "устал": в Киеве возле станции метро Героев Днепра рухнул кусок потолка

10:59

Открытие авиарейсов из Минска в Крым: в Беларуси назвали условие и заговорили о санкциях Видео

10:48

Влезли 12 человек: под Киевом произошло смертельное ДТП, среди жертв – ребенок Фото

10:45

Тело нашли в сливной трубе: в Мариуполе трагически погиб 16-летний подросток

10:05

Необычное ДТП: в России танк перевернулся и упал на башню Видео

09:55

Резня во Львове: двоих бойцов ранили перед выездом в зону ООС Видео

09:41

"Пока залатают – созреют": на Киевщине люди высадили деревья вишни в дорожных ямах Видео

09:28

После мощных ливней Карпаты затопило: один человек мог стать жертвой стихии Видео

09:10

Как лечиться травами при аллергиях, мигренях и других неприятных состояниях Видео

09:05

Гороскоп на 12 июля 2021 всех знаков Зодиака: подлый обман, ограбления и пожары Видео

08:58

Комаровский предупредил о связи питания с онкологией и назвал главные риски

08:22

Минимум больных с начала 2021 года: коронавирус в Украине установил новый рекорд

08:17

"Готовьте ведра": Украину накроют мощные ливни с градом и шквалами - синоптик Видео

07:57

"Самая ужасная за все годы": украинцы раскритиковали новую форму наших спортсменов на Олимпиаде-2020 Фото

07:55

Слезятся глаза: зевота и другие более серьезные причины Видео

Реклама
07:54

Третья доза COVID-вакцины: в США оценили необходимость укола-усилителя Видео

07:45

Генетический алкоголизм и слабоумие – в этом вся суть России мнение

07:10

Астролог назвал топ-3 самых умных знака Зодиака Видео

07:09

В Днепре умер 2-летний мальчик, которого зверски изрезал ножом отчим Видео

06:40

Зеленский в Германии провел первую встречу

06:30

Почему Европа не торопится покупать больше газа у России мнение

06:02

Кардиолог поведал, сколько часов нужно спать, чтобы избежать проблем с сердцем

05:28

Встреча Зеленского с Путиным: эксперт РФ предупредил об опасности кремлевской западни Видео

05:02

День Петра и Павла 2021: душевные поздравления и открытки

04:22

Летние платья, которые стыдно носить в 2021 году Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять