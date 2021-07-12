"Страна из меня делает наркомана": скандальный нардеп Юрченко рассказал о ДТП со своим участием

Юрченко жалуется, что из него "делают наркомана" / Униан

Внефракционный депутат, экс-нардеп от партии "Слуга народа", Александр Юрченко впервые прокомментировал совершение ДТП во Львове, после чего его заподозрили в употребление наркотиков.

По словам парламентария, он сдал анализы в нескольких лабораториях Киева, и ни в одной из них в его крови не были найдены запрещенные вещества. Более того, "екс-слуга" обвинил врачей в якобы фальсификации результатов анализов, сообщает ТСН.

В комментарии журналистам нарколог отметил, что сдача анализов через трое суток после вероятного употребления психотропных веществ не имеет смысла, поскольку за это время остатки веществ выведутся из организма.

Также нардеп утверждает, что водитель поврежденного авто якобы угрожал ему и даже ударил девушку, которая с ним была. Видеодоказательства обещает добавить позже и добавляет, что девушка уже написала заявление на водителя. Вторая сторона конфликта – львовский бизнесмен Всеволод Боровец – все обвинения отрицает.

Все, что стоит знать о ДТП Юрченко во Львове

Во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП;

Он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке. Пострадавший водитель начал снимать происшествие на видео – тогда Юрченко напал на мужчину;

Позже медицинская экспертиза подтвердила наркотическое опьянение. В крови нардепа экспертиза обнаружила следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), то есть – экстази;

Представители фракции "Слуга народа" призвали Александра Юрченко сложить мандат депутата Верховной Рады. Ведь Юрченко "потерял этические основания быть депутатом".

Ранее Главред писал о том, что народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива "разворошил" вопрос языка в Украине.

Нардеп утверждает, что русский добавляет украинцам силы, а русскоговорящие люди не должны переходить на украинский.