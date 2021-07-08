Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ

Александр Юрченко пытался сбежать с места ДТП / Facebook

Во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП.

Как сообщает ТСН, он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке.

После этого депутат попытался сбежать с места происшествия, но дорога была заблокирована автомобилями.

Водитель-жертва включил видеокамеру и начал снимать нардепа на видео. Тот в ответ начал его бить и вырвал телефон. На помощь потерпевшему пришли прохожие, которые оттеснили Юрченко и вызвали копов. По приезду на вызов, полицейские заподозрили народного избранника в состоянии наркотического опьянения и отвезли на освидетельствование, где их подозрения подтвердились.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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Чем известен нардеп Юрченко

17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в неправомерной выгоде, заполученной посредством законных полномочий и обязанностей.

Эти действия квалифицированы по признакам преступления по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Позже НАБУ установило, что "депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за внесенные им предложения".

Затем Юрченко выгнали из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн и взял его под стражу.

Однако уже 25 сентября за него внесли залог.