УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ

8 июля 2021, 23:04
Прослушать новость
Остановить

Наркотическое опьянение у народного избранника подтвердилось результатом теста.

Александр Юрченко
Александр Юрченко пытался сбежать с места ДТП / Facebook

Во Львове днем 8 июля народный депутат Александр Юрченко, будучи под наркотиками стал виновником ДТП.

Как сообщает ТСН, он выезжал с платной парковки в центре города задним ходом на синем Ford Mustang и ударил машину Volkswagen Jetta, стоящую в пробке.

После этого депутат попытался сбежать с места происшествия, но дорога была заблокирована автомобилями.

Водитель-жертва включил видеокамеру и начал снимать нардепа на видео. Тот в ответ начал его бить и вырвал телефон. На помощь потерпевшему пришли прохожие, которые оттеснили Юрченко и вызвали копов. По приезду на вызов, полицейские заподозрили народного избранника в состоянии наркотического опьянения и отвезли на освидетельствование, где их подозрения подтвердились.

Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Реклама

Чем известен нардеп Юрченко

17 сентября 2020 года прокурор САП сообщил Юрченко о подозрении в неправомерной выгоде, заполученной посредством законных полномочий и обязанностей.

Эти действия квалифицированы по признакам преступления по ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса.

Позже НАБУ установило, что "депутат в завуалированной форме просил предоставить ему через посредника 13 тыс. долларов за внесение предложений к законопроекту о переработке твердых бытовых отходов, и в дальнейшем - 200 тыс. долларов для подкупа членов комитета за голосование за внесенные им предложения".

Затем Юрченко выгнали из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикорсуд избрал Юрченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 3 млн 1 тыс. 656 грн и взял его под стражу.

Однако уже 25 сентября за него внесли залог.

ДТП новости Львова новости Украины Александр Юрченко
Сейчас вы просматриваете новость «Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Ксения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессииКсения Мишина топлес поразила красотой в женственной фотосессии Гороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал ТельцаГороскоп на июль-2021 от Влада Росса: благословенный период у Рыб и провал Тельца Жить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизньЖить дольше: названо лучшее время для еды, которое снижает уровень сахара в крови и продлевает жизнь Гороскоп на 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные переменыГороскоп на 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены Гороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяцеГороскоп для Девы на июль-2021: в чем будет везти и чего остерегаться в этом месяце

Последние новости

23:37

Война достала и оленя: на Луганщине у людей живет настоящий Бэмби

23:36

Как жить дольше: простой и быстрый ежедневный ритуал, который может продлить жизнь Видео

23:04

Скандальный нардеп Юрченко под наркотиками устроил ДТП в центре Львова и избил водителя - СМИ Видео

22:50

Одиозного нардепа Киву заметили на отдыхе в элитном отеле Турции Видео

22:31

Скоро и на руки: Минсоцполитики направило в регионы 1,1 млрд грн на новые субсидии Видео

Реклама
22:26

Мутная моча: пять серьезных причин и что делать дальше Видео

22:25

В Швеции сразу после вылета разбился самолет с пассажирами

22:21

Удар Евросоюза по России: Шмыгаль рассказал, как Европа может "отключить" Газпрому Северный поток-2 Видео

22:10

Пять способов узнать, сильна ли ваша иммунная система Видео

22:06

Убийство президента Гаити и грустные аналогии с Украиной мнение

22:05

Как раз в день рождения: в Кривом Роге жестоко расправились с пенсионером

21:52

Бывшая супруга Меладзе прокомментировала секс-скандал

21:43

Сердечный приступ: девять симптомов, которые могут проявиться за несколько месяцев до смертельного события Видео

21:39

Вопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причину Видео

21:29

Осторожно, очень опасно: ВОЗ начала отслеживать "российский" штамм коронавируса

21:17

Ударная бригада Лукашенко и его сын: кто попал в список санкций Украины против Беларуси

21:16

СМИ выяснили, какую новую должность получит Юлия Мендель

20:50

Поссорились из-за очереди: в киевском магазине покупатель проштрыкнул ножем своего оппонента

20:50

Больше вреда, чем пользы: назван утренний ритуал, который может быть вреден для здоровья Видео

20:42

Вступление Украины в НАТО: Киев призвал Альянс не прикрываться "реформами" и сделать заявление об РФ Видео

Реклама
20:22

В Херсоне ввели режим ЧС: люди рискуют остаться без воды

20:13

Снова на паузе: Зеленский ветировал закон о возобновлении работы ВККС

20:06

Как жить дольше: чай, снижающий риск рака, болезней сердца и сахара в крови Видео

19:40

В Греции трагически погибла судья из Черкасской области

19:32

Жесткое условие ФРГ от Украины по СП-2: в МИД объявили о плане на переговоры Зеленского с Меркель Видео

19:26

Дерзкое убийство у отделения полиции в Стрыю: мужчину расстреляли из дробовика Видео

19:06

В Украине из-за "шоковых цен" на сахар резко подорожали другие продукты

19:00

Украинских заробитчан очень ждут за рубежом: кто и где требуется Видео

18:45

Насиловал маленькую крестницу и развращал ее сестру: на Житомирщине поймали 47-летнего педофила

18:29

Запорожскую АЭС в Энергодаре штурмовали трое маленьких поросят Видео

18:28

Не доглядел: на Волыни утонул 2-летний мальчик, за которым присматривал отец

18:21

Врачи борются за жизнь малыша, которого отчим жестоко порезал ножом Видео

17:46

"Прилег, предложил отношения": детали скандала с беременностью 12-летней девочки от 17-летнего парня

17:42

"Взял ситуацию в свои руки": в Харькове блогер освятил ТЦ от минирований Видео

17:41

Знак Зодиака Весы – даты, главные черты, и кто им лучше всего подходит

17:34

Борьба, удары с ног и наручники: в Умани пьяная женщина украла самокат и устроила драку с полицией Видео

17:26

Новую почту оштрафовали на сотни миллионов за посылку на 500 гривен: что случилось Видео

17:11

Впервые в истории авиации: в Сети появилось захватывающее видео взлета Ан-225 "Мрия" Видео

16:54

Тропики в Украине: климатолог предупредила об аномальной жаре в июле Видео

16:36

Летний зной и никаких дождей: синоптики прогнозируют за +30 на выходные Видео

Реклама
16:33

Релизация реформ и точка: в Еврокомиссии назвали условие для предоставления помощи Украине Видео

16:20

Праздник Петра и Павла 2021: история, приметы и традиции праздника

16:01

"Это наш враг": в столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы

15:51

Вспышка COVID-штамма Дельта грозит Украине уже в июле – эпидемиолог Видео

15:47

"Спасибо, Россия!" Журналист показал фото бурьянов и разрухи на Донбасс-Арене в Донецке Видео

15:26

"Перевешать кучку негодяев на фонарях": в Госдуме назвали Украину "частью РФ" Видео

14:58

Дельфины, бассейн и Елизавета на VAR: Сеть взорвалась мемами после матча Англии и Дании Видео

14:53

Связал, избил и жестоко изнасиловал: под Киевом рецидивист надругался над девушкой

14:22

Цены на газ в Европе бьют рекорды: Газпром устроил шантаж и обрубил поставки топлива через Украину Видео

14:17

Пограничники поймали мужчину, который прятал груз наркотиков в бороде Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять