"Русский делает украинцев сильнее": Кива "разворошил" языковой вопрос

Илья Кива решил "разворошить" языковой вопрос / УНИАН

Народный депутат от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Илья Кива "разворошил" вопрос языка в Украине.

Нардеп в своем канале в Telegram написал, что русский добавляет украинцам силы.

По мнению народного избранника, русскоговорящие люди не должны переходить на украинский.

"Русский язык добавляет, нам – украинцам, силы!...", – считает он.

Читайте также"Украина – колыбель фашизма": Кива отличился очередным скандальным заявлениемНапомним, в Украине единственным государственным языком является украинский.

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Ранее Илья Кива не раз попадал в скандалы. В частности, в конце января 2020 года нардеп назвал "тупым стадом" граждан Украины, которые приклоняются перед лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой и главнокомандующим Украинской повстанческой армии Романом Шухевичем, и чтят память жертв Холокоста.

Справка. В Украине 16 января 2021 года начали действовать нормы ст. 30 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который регулирует использование государственного языка в сфере обслуживания.

После того, как нормы начали действовать, персонал обязан использовать во время общения с клиентом украинский. Персонал может перейти на другой язык, если об этом попросит клиент.