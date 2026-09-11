Цены осенью пойдут вверх: какие продукты подорожают больше всего

Осеннее подорожание продуктов затронет молочные продукты, крупы и мясо.

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Цены на продукты осенью вырастут - что подорожает больше всего / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

Молочные продукты могут подорожать на 10–15%

Овощи осенью могут подорожать более чем на 20%

Крупы и хлеб также будут дорожать

Осенью в Украине могут существенно вырасти цены на молочные продукты, овощи, крупы, хлеб и мясо. Наибольшее подорожание прогнозируется для овощной продукции из тепличных хозяйств - её стоимость во второй половине осени может вырасти более чем на 20%. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду.

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На продовольственный рынок осенью будут влиять не только объемы урожая, но и расходы бизнеса на перевозку, электроэнергию, сушку, упаковку и хранение. По оценке Марчука, это особенно скажется на молочном секторе.

"В нынешних условиях, помимо того, что в осенне-зимний период молочные продукты дорожают сами по себе, растут расходы на логистику. Из-за этого к стоимости мы добавляем еще около 5%. Поэтому в целом в молочном секторе следует ожидать роста цен на 10–15% на различную продукцию", - сообщил Марчук.

Мясной сегмент также не избежит подорожания, хотя прогноз здесь несколько сдержаннее.

"Рост цен на мясо и мясные продукты составит до 10%", - отметил эксперт.

В то же время в ближайшие недели овощи будут оставаться более доступными благодаря сезонному фактору. После завершения сбора урожая ситуация изменится: хранение продукции потребует дополнительных затрат на электроэнергию, а доля тепличных овощей на рынке будет расти.

"А вот с овощами ситуация более позитивная. Сейчас - пик сезонности, из-за чего овощи даже дешевле, чем в июле. Такая ситуация сохранится до окончания сбора урожая, то есть точно до конца сентября, пока мы не перейдем на хранение в хранилищах. Хранение овощей в осенне-зимний период традиционно потребует дополнительной электроэнергии и затрат на неё", - подчеркнул он.

Отдельное давление на цены возникнет после сокращения предложения продукции с открытого грунта. Тогда значительную часть рынка займут тепличные хозяйства, себестоимость выращивания которых выше.

"Из-за этого овощная продукция осенью, во второй половине осени, может подорожать более чем на 20%. А продукция с открытого грунта, которая будет находиться на хранении, подорожает на 5–10%", - прогнозирует Марчук.

Хлеб, по словам специалиста, будет дорожать постепенно. На его цену будут влиять, в частности, расходы на доставку, ведь производители обычно самостоятельно развозят продукцию по торговым сетям.

"Цены на хлеб ежемесячно уже несколько лет подряд растут на 1,5–2%. Учитывая, что хлебозаводы, как правило, сами и развозят хлеб по сетям, поскольку это скоропортящийся продукт, который не хранится на складах, хлебобулочные изделия подорожают до конца года на 12%", - сказал специалист.

Не обойдет подорожание и крупы. При этом причиной станет не дефицит урожая, а увеличение сопутствующих затрат аграрного и перерабатывающего секторов.

"Крупы осенью подорожают примерно на 15 %, но это не связано с тем, что у нас плохой урожай, например, гречки мало. Это будет связано с удорожанием логистики, сушки, упаковки и хранения - все это сегодня стоит дорого. Поэтому все это будет сказываться на ценообразовании", - пояснил он.

В то же время эксперт призвал потребителей не реагировать на возможное подорожание массовыми закупками продуктов. По его словам, ажиотажные покупки способны сами по себе создавать дефицит на полках.

"Подчеркиваю: людям важно самим не создавать искусственный дефицит продукции. Ведь она завозится и распределяется на определенное количество людей, которые должны ее потреблять, а приходит человек и покупает вместо килограмма гречки 30 кг - выгребает всю. И потом эта крупа лежит у кого-то одного", - предупредил Марчук.

Украинский рынок в целом располагает достаточными внутренними ресурсами для обеспечения населения большинством продовольственных товаров. По словам эксперта, импорт занимает значительно меньшую часть ассортимента, а для многих товаров существуют отечественные заменители.

В то же время импортная продукция также может ощутимо подорожать из-за валютного фактора. Ослабление гривны увеличивает расходы импортеров, которые закупают товары за иностранную валюту.

"К тому же внутри страны достаточно заменителей. Кстати, импортная продукция тоже подорожает, потому что к нам из-за проблем с экспортом не поступает валютная выручка в достаточной мере. Это приводит к ослаблению гривны. То есть валюта ослабнет, а именно за неё, как правило, закупается импортная продукция. Поэтому цены на импортные продукты подскочат", - подытожил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта EastFruit заявили о снижении цен на морковь. Сейчас морковь продается по 12–18 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Они также сообщили об ускоренном подорожании тепличных огурцов. Они отметили, что тепличные огурцы подорожали примерно на 20% за неделю. Текущие цены составляют 30–55 грн/кг, что почти на 44% дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявил о возможном повышении цен на топливо в ближайший период. Он сообщил, что цены на АЗС вырастут ориентировочно на 3 гривны за литр к концу следующей недели. По его словам, котировки нефтепродуктов превысили 1400 долларов за тонну, что является максимальным уровнем с начала года.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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