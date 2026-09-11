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Хлеб сохранится гораздо дольше без плесени: как увеличить срок годности

Алексей Тесля
11 сентября 2026, 18:38
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Продлить срок годности хлеба можно без сложных приспособлений, главное - не допускать распространенных ошибок.
Хлеб
Как правильно хранить хлеб / Коллаж: Главред. фото: unsplash.com

Вы узнаете:

  • Хранение хлеба в холодильнике сказывается на его мягкости
  • Одним из наиболее практичных решений остается хлебница

Хлеб принято покупать с запасом, однако сохранить его первоначальную мягкость надолго бывает непросто. При неправильном хранении мякиш быстро становится сухим и плотным, а при избытке влаги на поверхности может появиться плесень.

В результате часть купленного продукта приходится выбрасывать. Об этом идет речь в материале издания Express.

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При этом продлить срок годности хлеба можно без сложных приспособлений. Главное - не допускать распространенных ошибок и подобрать подходящее место для хранения.

Почему холодильник не лучший вариант

Интуитивно может показаться, что низкая температура должна защищать хлеб от порчи. На практике ситуация несколько иная. Хранение при температуре холодильника действительно способно замедлить развитие плесени, однако при этом хлеб значительно быстрее теряет мягкость.

Причина заключается в изменениях, происходящих с крахмалом. Во время охлаждения его структура постепенно перестраивается, в результате чего мякиш становится более сухим, плотным и ломким. Этот процесс называют ретроградацией крахмала.

Поэтому холодильник подходит далеко не для всех ситуаций. Если задача заключается именно в том, чтобы сохранить привычную текстуру свежего хлеба, лучше выбрать другое место.

Где держать хлеб дома

Для непродолжительного хранения одним из наиболее практичных решений остается хлебница. Она защищает продукт от внешней влаги и одновременно позволяет воздуху циркулировать внутри, благодаря чему создаются более подходящие условия для сохранения хлеба.

Однако сама хлебница тоже нуждается в уходе. Крошки, которые остаются на дне и стенках, не стоит оставлять надолго. Желательно хотя бы раз в неделю полностью освобождать емкость, удалять остатки хлеба и протирать внутреннюю поверхность.

Покупной хлеб, который продается в пакетах, можно оставить в заводской упаковке. Пластиковый пакет помогает удерживать необходимую влагу и не дает хлебу слишком быстро высыхать. После того как упаковка была открыта, ее следует снова плотно закрыть. Для этого подойдет специальный зажим, клипса или даже обычная прищепка.

Если пакет поврежден, его можно заменить герметичной емкостью либо качественным многоразовым пакетом. Основная задача - ограничить испарение влаги и защитить хлеб от воздействия окружающей среды.

Чего стоит избегать

Хранить хлеб при комнатной температуре лучше в сухом месте. Подойдет кухонный шкаф или свободное место на столешнице, но продукт желательно убрать подальше от окна с прямыми солнечными лучами, раковины и других источников влаги.

Также не стоит размещать хлеб рядом с плитой, духовкой, тостером или другими приборами, выделяющими тепло. Постоянное воздействие высокой температуры ускоряет высыхание продукта.

Что делать с хлебом, который не успеваете съесть

Если заранее понятно, что целую буханку в ближайшие дни съесть не получится, оптимальным решением может стать заморозка. В таком случае необязательно отправлять в морозильную камеру весь хлеб сразу. Можно разделить его на две части или заранее нарезать ломтиками.

Порционные кусочки удобнее использовать впоследствии: можно доставать ровно столько хлеба, сколько необходимо в данный момент. Перед замораживанием ломтики желательно хорошо упаковать в фольгу или специальный пакет, предназначенный для морозильной камеры. Это поможет уменьшить потерю влаги и появление следов обморожения.

Разморозить хлеб можно естественным образом при комнатной температуре. Еще один вариант - отправить замороженный ломтик непосредственно в тостер. Небольшие порционные кусочки особенно удобны для этого способа, поскольку не требуют предварительного размораживания.

Что делать, если появилась плесень

С плесенью ситуация принципиально отличается от обычного черствения. Если на хлебе обнаружено хотя бы одно характерное пятно, не стоит ограничиваться удалением испорченного участка.

Внешняя часть плесени - лишь то, что удалось заметить невооруженным глазом. Ее грибница может распространяться внутри продукта, оставаясь незаметной. Поэтому срезать подозрительный участок и продолжать есть оставшуюся часть буханки небезопасно. При обнаружении плесени весь хлеб следует выбросить.

Черствый хлеб, напротив, не обязательно отправлять в мусорное ведро. Если на нем нет признаков плесени или другой порчи, его можно использовать в качестве ингредиента для других блюд. Из подсохших ломтиков легко приготовить домашние сухари, панировку, гренки или хлебный пудинг.

Таким образом, срок жизни хлеба во многом зависит не от самого продукта, а от условий, в которых он находится. Для нескольких дней подойдет правильная упаковка и сухое место при комнатной температуре, а при необходимости длительного хранения лучше воспользоваться морозильной камерой. Главное - защищать хлеб от избыточной влаги и тепла и не употреблять его после появления плесени.

Как лучше всего хранить хлеб инфографика
/ Главред

Смотрите видео - что нужно знать о хлебе:

В ролике рассматривается место хлеба в повседневном рационе украинцев и то, как за последние годы изменился выбор хлебобулочных изделий. Автор знакомит зрителей с наиболее распространенными видами хлеба, рассказывает о факторах окружающей среды, способных влиять на его производство, и отдельно останавливается на правилах хранения.

Также в видео объясняется, какие условия помогут дольше сохранить хлеб свежим, мягким и ароматным, чтобы он не терял свои вкусовые свойства раньше времени.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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