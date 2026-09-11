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Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября

Мария Николишин
11 сентября 2026, 16:01
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В понедельник официальный курс евро будет на 13 копеек ниже, чем в пятницу.
Доллар и евро резко теряют позиции: новый курс валют на 14 сентября
Официальный курс валют на 14 сентября / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в понедельник
  • Какая валюта подешевела больше всего

На понедельник, 14 сентября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, доллар, евро и злотый подешевели. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Курс доллара

На понедельник официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,54 грн/долл. Таким образом, украинская национальная валюта укрепилась на 1 копейку.

видео дня

Курс евро

Официальный курс европейской валюты на 14 сентября установлен на уровне 51,63 грн/евро, что на 13 копеек меньше, чем в пятницу (51,76 грн/евро).

Курс злотого

Польский злотый также поддержал общий тренд и подешевел. Курс этой валюты установлен на уровне 11,93 грн/злотый. Таким образом, гривня укрепилась на 5 копеек.

Как менялся курс евро в Украине
Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Каким будет курс валют на следующей неделе

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что украинский валютный рынок в период с 14 по 20 сентября вряд ли претерпит резкое ухудшение.

По его прогнозу, в период с 14 по 20 сентября курс доллара на межбанке может колебаться в пределах 44,4–44,8 грн, а евро - 51–52,5 грн. На наличном рынке американская валюта может находиться в диапазоне 44,5–45 грн, евро - 51–52,5 грн.

"Поэтому и на этот раз рынок останется управляемым с постепенными, а не резкими курсовыми изменениями. Военные обстоятельства могут быстро скорректировать любой прогноз, однако при нынешнем наборе факторов доллар в период 14–20 сентября вряд ли выйдет за пределы 44,5–45 грн, а евро - 51–52,5 грн", - подчеркнул он.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, Тарас Лесовой ранее заявлял, что доллар с 7 по 13 сентября будет колебаться в пределах 44,3–44,8 грн, а евро, скорее всего, будет держаться в коридоре 51,5–52,5 грн.

Эксперт Андрей Шевчишин отмечал, что в случае улучшения ситуации на Ближнем Востоке, снижения цены на нефть ниже 80 долларов и восстановления экспортных маршрутов доллар может удержаться на уровне 44,75–45,25 грн, а евро - на уровне 52–52,50 грн.

В то же время финансист и экономист Сергей Фурса считает, что курс доллара может приблизиться к отметке 51 грн уже в ближайшие годы.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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