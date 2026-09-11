Как собрать модный осенний гардероб с нуля: стилистка назвала базовые вещи

Стилистка рассказала, с каких базовых вещей стоит начать формирование осеннего гардероба 2026 года.

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Базовый осенний гардероб 2026 / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, adelaidasoutfit; скриншот из видео

Вы узнаете:

Как собрать базовый гардероб на осень 2026

Какие вещи нужны для осеннего гардероба с нуля

Какую модную обувь и сумки выбрать на осень 2026

Функциональный осенний гардероб можно построить вокруг небольшого количества универсальных вещей, а трендовые цвета, фактуры и аксессуары помогут сделать образы более актуальными. Главред расскажет, какие вещи добавить в гардероб, если пришлось собирать его с нуля.

Базовый гардероб на осень 2026: с чего начать

Первым этапом стилистка София называет создание базы, вокруг которой в дальнейшем можно формировать различные комплекты.

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"В первую очередь мы начинаем с классной базы, а вокруг неё будем собирать крутой функциональный гардероб. Самое классическое сочетание - белая футболка и классические чёрные брюки", - рассказала стилистка.

Такие вещи могут стать основой для повседневных, деловых и более непринуждённых образов в зависимости от выбранной обуви, верхней одежды и аксессуаров.

База осеннего гардероба 2026 / скриншот из видео

Какую верхнюю одежду выбрать на осень 2026

Среди верхней одежды для базового осеннего гардероба София в первую очередь выделяет классический тренч. Благодаря лаконичному дизайну он не привязан только к одному сезону и может оставаться актуальным в течение длительного времени. Если тренч в гардеробе уже есть, следующей покупкой может стать кожаная куртка. Помимо традиционного черного, стилистка предлагает обратить внимание на насыщенные цвета.

"Если у вас уже есть тренч, то я рекомендую обратить внимание на кожаные куртки - бордового, зеленого или темно-коричневого цвета. Черный - это основа и классика", - отметила София.

Отдельным акцентом осеннего гардероба 2026 года может стать змеиный принт. Такую фактуру можно интегрировать не только в верхнюю одежду, но и в обувь или аксессуары.

"Обратите внимание на то, что в этом сезоне очень актуально тиснение под змею. Поэтому обращайте внимание в целом на эти вещи - сумки, куртки или обувь. Это очень классно подчеркнет текстуру вашего образа и будет отлично смотреться в гардеробе", - рассказала стилистка.

Верхняя одежда на осень 2026 / скриншот из видео

Какая обувь будет модной осенью 2026

Для более холодной погоды София рекомендует высокие сапоги-трубы. Такая пара может стать одним из главных вариантов осенней обуви и сочетаться с юбками и другими вещами базового гардероба. Если высокие сапоги уже есть, гардероб можно дополнить классическими лоферами. Стилистка снова советует присмотреться к моделям с тиснением под змею или выбрать более универсальный однотонный вариант.

"Если сапоги у вас уже есть, обратите внимание также на классические лоферы, опять же с тиснением под змею, или обычные черные, в любых классных осенних цветах, если черные у вас уже есть", - посоветовала София.

Для более непринужденных нарядов понадобится спортивная обувь. Вместо массивных кроссовок эксперт предлагает более элегантный вариант.

"Конечно, мы не обходим стороной кроссовки, но не в нашем классическом понимании того, что такое кроссовки, а именно кеды на тонкой подошве", - пояснила стилистка.

Обувь на осень 2026 / скриншот из видео

Какие джинсы носить осенью 2026

Классические черные брюки можно чередовать с синими джинсами. Для осени 2026 года София выделяет именно насыщенный синий деним, который позволит разнообразить базовый гардероб.

"Берём синие джинсы. Но такие, знаете, глубокие, классные синие джинсы, и вообще в этом сезоне глубокий синий цвет тоже очень в тренде. Поэтому не проходите мимо и примите это во внимание", - посоветовала эксперт.

Насыщенный синий легко вписывается в осеннюю палитру и сочетается с базовыми вещами, тренчем, кожаной курткой или рубашкой.

Модные джинсы на осень 2026 / скриншот из видео

Какую юбку выбрать на осень 2026

Еще одним вариантом низа станет юбка-карандаш или модель прямого кроя. Конкретный фасон стилистка рекомендует подбирать в соответствии с предпочтениями и пропорциями тела.

"Здесь уже ориентируемся на свою фигуру, но я бы рекомендовала выбирать длину чуть ниже колена или до колена и с разрезом спереди", - рассказала София.

Для базового гардероба можно выбрать классическую модель, а тем, кто хочет добавить больше фактурности, эксперт советует кожу.

"Девушки, не пропускайте кожу, в этом сезоне её очень много и она актуальна", - подчеркнула стилистка.

Модная осенняя юбка 2026 / скриншот из видео

Какие сумки выбрать на осень 2026

Базовой моделью София называет большую черную кожаную сумку. Она может стать универсальным повседневным вариантом, который легко сочетать с большинством вещей. Для более акцентных образов стилистка предлагает добавить клатч. Такая модель поможет сделать базовые комплекты интереснее без необходимости радикально менять гардероб.

"А чтобы разнообразить наш образ, я предлагаю обратить внимание на клатчи, потому что и в этом сезоне они актуальны, и вообще они добавляют вашему образу крутую изюминку и делают его более интересным", - пояснила София.

Базовые сумки на осень / скриншот из видео

Какую рубашку добавить в осенний гардероб

Завершить базовый набор стилистка советует рубашкой. Однако вместо обычной классической модели можно выбрать более выразительный силуэт с широкой линией плеч и акцентированной талией.

"Конечно, мы добавляем в гардероб рубашку, чтобы выглядеть более женственно и классически. Но я рекомендую не обычные рубашки, а обратить внимание на широкие плечи с подплечниками и узкую талию", - посоветовала стилистка.

Базовый гардероб 2026 - советы стилиста:

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Об авторе: sonyaprel София (@sonyaprel) - персональная стилистка и имидж-консультант из Праги, которая работает с клиентами как очно, так и в онлайн-формате по всему миру. Эксперт помогает формировать функциональный гардероб, специализируясь на создании капсульных коллекций, профессиональном анализе вещей и составлении практических style-гидов.

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