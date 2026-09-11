Помидоры сразу покраснеют: что сделать в сентябре, чтобы спасти урожай

Что делать с зелеными помидорами в сентябре, чтобы они набрали вес и быстрее созрели - советы огородницы об особенностях осеннего ухода.

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Помидоры не краснеют из-за холода - что делать с кустами в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Как ускорить созревание помидоров

Чем подкормить помидоры в сентябре

Как ухаживать за помидорами в сентябре

В сентябре зеленые помидоры могут не успеть набрать вес и сортовую окраску из-за похолодания. Огородница-блогер Надежда Подлесняк советует в этот период уменьшить нагрузку на растения и направить их ресурсы на уже сформировавшиеся плоды. Об этом она рассказала в видео на собственном YouTube-канале "Дом и приусадебный участок".

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Что именно нужно сделать с помидорами в начале осени и чем их подкормить перед холодными ночами - выяснял Главред.

Что делать с зелеными помидорами в сентябре

По словам огородницы, на кустах даже после завершения основной волны плодоношения остается немало зеленых помидоров. Поэтому сейчас важно не стимулировать появление новых плодов, а помочь тем, что уже сформировались.

Первый этап ухода касается лишних частей растения. На высокорослых томатах нужно удалить пасынки, верхушки и новые цветы. Тот же принцип Надежда Подлесняк советует применять и к низкорослым кустам.

"Нам уже не нужно, чтобы помидоры в это время цвели. Ведь когда этот помидор уже может созреть, мы удаляем цветки для того, чтобы образовывались такие красивые, созревающие помидоры. Поэтому все цветы, которые есть, мы удаляем, так как очень много питательных веществ пойдет на образование плодов", - подчеркивает огородница.

Отдельное внимание стоит уделить пасынкам. Новые побеги продолжают отнимать ресурсы у куста, хотя сформировавшимся в конце сезона плодам уже может не хватить времени для полного созревания.

"И посмотрите: если их не удалить, сколько сил растения уйдет на образование этих пасынков, на формирование плодов, у которых уже нет времени созреть. Так что к этому нужно отнестись серьезно: удалить пасынки, удалить верхушки, где пропустили, и удалить цветки", - советует Надежда Пидлисняк.

Зачем собирать спелые помидоры

Еще один важный шаг - своевременно снять с кустов уже созревшие плоды. Это позволяет не создавать растению лишнюю нагрузку и направить его ресурсы на зеленые помидоры.

"И что нужно сделать, так это, друзья, срочно убрать все созревшие плоды. Как только мы уберем созревшие плоды, все питательные вещества пойдут на дозревание и увеличение массы зеленых плодов", - отмечает огородница.

После сбора спелых плодов можно переходить к следующему этапу - листовой подкормке. По словам Надежды Подлесняк, она особенно актуальна в условиях холодных ночей, когда растения медленнее усваивают питательные вещества из почвы.

Какая подкормка нужна помидорам в сентябре

Для опрыскивания огородница предлагает использовать сульфат магния, монофосфат калия, янтарную кислоту и органическое удобрение с аминокислотами. На 10 литров воды она берёт 10 г сульфата магния, 10 г монофосфата калия, 2 г янтарной кислоты и количество органического удобрения в соответствии с рекомендациями производителя.

"Друзья, почему мы выбрали именно такие компоненты для опрыскивания? Потому что у нас холодные ночи, ниже 10 градусов, поэтому и помидоры начали созревать медленнее", - объясняет огородница.

Каждый компонент, по её словам, имеет своё отдельное назначение. Основную роль в ускорении созревания она отводит монофосфату калия, тогда как магний нужен для поддержания жизнедеятельности листьев в условиях похолодания.

"Что делает монофосфат калия? Он играет главную роль в созревании томатов. Калий ускоряет отток сахаров из листьев в плоды, делает помидоры слаще и заставляет их быстрее краснеть", - говорит огородница.

Как опрыскивать помидоры перед похолоданием

Обработку важно проводить с учётом температуры и состояния листьев. Надежда Пидлисняк советует не оставлять растения мокрыми перед холодной ночью, поскольку это создаёт дополнительные риски для кустов.

"Поэтому нужно опрыскивать в пасмурный день, очень хорошо было бы - или в относительно тёплый ещё вечер, чтобы листья успели высохнуть до наступления ночного холода. Влажная листва в холодную ночь - это прямой путь к фитофторозу. Поэтому, друзья, используем этот раствор до наступления холодной ночи", - предупреждает автор видео.

Раствор готовят не путем одновременного смешивания всех веществ. Сначала каждый компонент нужно отдельно растворить в воде, после чего постепенно добавить в опрыскиватель.

"Отдельно разводим сульфат магния в теплой воде, отдельно разводим монофосфат калия, отдельно разбавляем в хорошо нагретой воде янтарную кислоту, поочередно вливаем в опрыскиватель, где находится 10 литров воды, а в конце вливаем органическое удобрение - у нас получится 40 мл. И проводим опрыскивание туманом", - советует огородница.

Во время процедуры важно обработать весь лиственный аппарат, в частности нижнюю часть листьев. Именно на этом Надежда Пидлесняк также акцентирует внимание во время сентябрьского ухода.

"Листочки обязательно опрыскиваем и с верхней, и с нижней стороны. Ведь листья впитывают жидкость нижней частью даже больше, чем верхней. И поверьте, друзья, это опрыскивание, такая подкормка через листья, крайне необходима в таких стрессовых условиях, в которых сегодня находятся наши растения", - подчеркивает Надежда Подлесняк.

Почему подкормка важна именно перед холодами

Снижение температуры влияет на темпы созревания томатов. По словам огородницы, в холодной почве корневая система работает медленнее, поэтому внекорневое внесение позволяет быстрее обеспечить растение необходимыми веществами.

"Оно помогает томатам пережить ночной холод, когда корни почти перестают работать. А органическое удобрение является быстрой помощью благодаря аминокислотам в составе", - отмечает огородница.

Смотрите видео о том, как ускорить созревание помидоров:

Отдельно Надежда Пидлисняк обращает внимание на дозировку. Для листовой подкормки она советует использовать именно невысокие концентрации компонентов, а органическое удобрение - в количестве, указанном производителем.

"Мы берем всего-навсего 10 г монофосфата калия, 10 г сульфата магния и всего 2 г янтарной кислоты. Но органического удобрения мы берем две упаковки, как указано в инструкции производителя, потому что в холодные ночи, в холодной земле, когда температура ниже 12 градусов, корни томатов почти "спят" и не усваивают элементы. Через листья эффект наступает уже через несколько часов", - рассказывает блогерша.

Огородница отмечает, что такую обработку можно применять не только на томатах. По её словам, этот раствор также подходит для перца, баклажанов и огурцов.

"Друзья, данная подкормка действительно поможет ускорить созревание помидоров и даст им силы дальше расти и развиваться, особенно если ваши помидоры ещё находятся в теплице, то посмотрите, сколько ещё зелёных помидоров", - подытожила Надежда Пидлесняк.

Как правильно поливать помидоры / Инфографика: Главред

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы - уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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