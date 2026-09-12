В Кремле сделали заявление после предложения Путину встретиться с Зеленским

В России также прокомментировали ход переговоров.

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В Кремле прокомментировали возможное участие Путина в саммите G20 / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента Украины

Что заявил Ушаков:

Путин пока не рассматривал вопрос об участии в саммите G20

Россия и США продолжают диалог

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности лично встретиться с кремлевским диктатором и военным преступником Владимиром Путиным.

Реакция Кремля не заставила себя ждать. Как пишут российские СМИ, помощник главы страны-агрессора России Юрий Ушаков без конкретики заявил, что Путин пока не принял решение о поездке на саммит G20 в Майами.

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"Работа ведется на уровне экспертов, наши специалисты постоянно работают над документами предстоящего саммита, то есть все происходит как всегда. А что касается возможности поездки Путина - этот вопрос у нас еще даже не обсуждался", - отметил он.

Ушаков подчеркнул, что работа российских властей с американскими чиновниками продолжается и в ходе переговоров наблюдается "доброжелательная и конструктивная атмосфера".

Могут ли состояться переговоры между Зеленским и Путиным

Главред писал, что, по словам главы ОП Украины Кирилла Буданова, переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не состоятся внезапно, "как гром среди ясного неба".

Если Российская Федерация действительно готова к серьезному разговору, Украина также была бы готова. Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями, что выступает за прекращение войны и мир.

Встреча Зеленского и Путина - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что Дональд Трамп не возражает против прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. В то же время он подчеркнул, что именно США под его руководством способствовали сближению сторон к текущему этапу переговоров и возможному диалогу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обнародовал открытое письмо к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором призвал прекратить войну и перейти к прямым переговорам.

Накануне Зеленский предупредил, что если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может затянуться.

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О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999 год, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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