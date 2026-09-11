Зачем хозяйки смешивают соду с апельсиновым соком: результат поражает

Как очистить раковину, кухонные поверхности и слив без привычных средств? Поможет простая смесь соды и апельсинового сока.

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Почему соду рекомендуют смешивать с апельсиновым соком / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему соду рекомендуют смешивать с апельсиновым соком

Как очистить кухню и сантехнику без химии

Как использовать смесь для прочистки слива

Сочетание пищевой соды и свежего апельсинового сока можно использовать в качестве недорогого домашнего средства для очистки некоторых поверхностей в доме. Такая смесь может помочь справиться с легкими загрязнениями и неприятными запахами, а цитрусовый сок оставляет после себя свежий аромат. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Cronista, для приготовления домашнего средства используют пищевую соду и апельсиновый сок. Сода обладает легкими абразивными свойствами и может помогать нейтрализовать запахи, тогда как кислоты, содержащиеся в соке, способствуют размягчению некоторых жировых и органических загрязнений.

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Сода и апельсин помогут там, где не справилась вода

Домашнее средство можно применять для очистки раковин, кухонных моек и некоторых поверхностей в ванной комнате. Сода помогает механически удалять загрязнения, а кислоты из апельсинового сока могут способствовать их размягчению.

Перед использованием смеси стоит убедиться, что поверхность устойчива к кислотам. Для деликатных материалов лучше сначала нанести небольшое количество средства на незаметный участок.

Это средство может помочь удалить жир и остатки пищи

Смесь можно использовать для очистки прочных кухонных поверхностей, контейнеров и столовых приборов. Она может быть полезна против лёгкого жирового налета и остатков пищи.

В то же время не стоит ожидать, что натуральное средство заменит сильнодействующую бытовую химию в случае застарелых или сложных загрязнений.

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Зачем использовать смесь для слива

Соду и апельсиновый сок можно применять в качестве дополнительного средства для очистки канализационных отверстий и устранения неприятного запаха.

При контакте соды с кислотой начинается реакция с образованием пены. Она может помочь размягчить часть загрязнений, однако такой способ не заменяет полноценной очистки слива в случае засора.

Простой рецепт из двух ингредиентов

Для приготовления домашнего средства две чайные ложки пищевой соды смешивают с небольшим количеством свежего апельсинового сока. При необходимости смесь можно разбавить водой до нужной консистенции.

Смешивать компоненты лучше непосредственно перед использованием, поскольку сода вступает в реакцию с кислотами апельсинового сока. Из-за этого образуется пена, а часть компонентов нейтрализуется.

Как долго оставлять чистящие средства перед тем, как смыть их / инфографика - Главред

О каких правилах безопасности важно помнить

Во время уборки рекомендуется использовать защитные перчатки и избегать попадания смеси в глаза. Не стоит наносить её на поверхности, которые могут повредиться под воздействием кислоты или абразивных веществ.

Также нельзя смешивать домашнее средство с другими бытовыми химикатами, особенно со средствами, содержащими хлор. Это поможет избежать нежелательных химических реакций.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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