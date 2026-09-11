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Секрет пакетика из обувной коробки: как силикагель спасает вещи от сырости

Алексей Тесля
11 сентября 2026, 22:07
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Силикагель помогает поддерживать сухость в закрытых пространствах и тем самым снижает риск появления сырости.
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Для чего нужны пакетики в коробках с обувью / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/rose_mcavoy, скриншот

Вы узнаете:

  • Силикагель помогает поддерживать сухость в закрытых пространствах
  • Он снижает риск появления сырости, неприятного запаха и плесени

Маленький пакетик с надписью "Не есть", который кладут в коробки с обувью, содержит силикагель - вещество, поглощающее влагу.

Именно поэтому его используют при упаковке обуви, одежды, электроники и других товаров, пишет Gyerekszoba.

видео дня

Силикагель помогает поддерживать сухость в закрытых пространствах и тем самым снижает риск появления сырости, неприятного запаха, плесени и ржавчины.

Где он может пригодиться

Старые пакетики можно использовать повторно в разных местах:

  • Обувь и спортивные сумки - для уменьшения влажности и затхлого запаха.
  • Чемоданы и одежда - при длительном хранении вещей.
  • Документы и фотографии - чтобы защитить бумагу от сырости.
  • Электроника - рядом с техникой, которая долго лежит без использования.
  • Инструменты и лезвия - для снижения риска появления ржавчины.
  • Стиральный порошок - если упаковка хранится во влажном помещении.
  • Автомобиль - пакетики могут немного уменьшить влажность и запотевание стекол, но не заменяют вентиляцию.

Когда пакетик перестает работать

Гранулы постепенно насыщаются влагой. Некоторые разновидности имеют цветовой индикатор, который показывает степень насыщения. Отдельные виды силикагеля можно высушивать и использовать снова, однако способ регенерации зависит от конкретного продукта.

Не следует нагревать пакетики в духовке без подтверждения производителя: материал упаковки может не выдерживать высокую температуру.

Важное предупреждение

Силикагель обычно не считают токсичным, однако маленькие пакетики опасны для детей и животных из-за риска удушья. Их нельзя вскрывать рядом с продуктами.

С цветными гранулами следует соблюдать особую осторожность: состав некоторых старых или специализированных разновидностей может отличаться. Если неизвестно, какой именно силикагель находится внутри, лучше не использовать его возле еды, детей и домашних животных.

Так что в следующий раз после распаковки обуви не обязательно сразу отправлять пакетик в мусор - при соблюдении мер безопасности он может пригодиться для защиты вещей от влаги.

Смотрите видео - уход за обувью:

Видео посвящено распространенным ошибкам в уходе за обувью, которые могут значительно сократить срок ее службы. Автор объясняет, почему у одних людей обувь долго сохраняет аккуратный вид, а у других быстро теряет форму и привлекательность.

Отдельное внимание уделяется замшевой обуви: в ролике рассказывается, как правильно ухаживать за ней и какие специальные средства использовать, чтобы сохранить материал в хорошем состоянии и продлить срок носки.

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Об источнике: Gyerekszoba

Gyerekszoba - один из крупнейших венгерских информационно-лайфстайл-порталов для родителей, освещающий темы беременности, воспитания детей, здоровья, образования, семейной жизни и общественных трендов. Издание входит в медиагруппу Central Media Group - один из ведущих медиахолдингов Венгрии, объединяющий десятки популярных печатных и онлайн-проектов.

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