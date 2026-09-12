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Горит база авиаполка РФ: мощная атака дронов накрыла Таганрог - детали

Анна Ярославская
12 сентября 2026, 09:10
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Таганрог попал под массированный удар БПЛА. Пожары видны со спутников.
Атака на Тагарнрог
Атака на Таганрог: что известно о последствиях / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

  • Ночью дроны атаковали аэродром и автозавод ТагАЗ в Таганроге
  • На объектах зафиксированы пожары и возгорание резервуара
  • Площадки ТагАЗа используются для сборки военных БПЛА

В ночь на 12 сентября Таганрог Ростовской области атаковали дроны. Прогремела серия взрывов, после чего возникло несколько пожаров.

О дронах над Ростовской областью местные каналы предупреждали с ночи. Позже стали появляться видео от местных жителей, на которых виден густой дым над городом.

видео дня
Дым над Таганрогом
Дым над Таганрогом / Фото: t.me/exilenova_plus

Губернатор Самарской области ночью сообщил об отражении противовоздушной обороной "массированной атаки БПЛА". В Росавиации сообщили о приостановке работы аэропорта "Курумоч" в Самаре.

Как пишет мониторинговый канал Astra, один из столбов дыма поднимается со стороны военного аэродрома "Таганрог-Центральный", на котором базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк РФ.

Рядом с аэродромом также расположен 325-й авиационный ремонтный завод, который занимается восстановлением транспортных самолетов и изготовлением комплектующих для них.

В Таганроге вспыхнули пожары
В Таганроге вспыхнули пожары / Фото: t.me/exilenova_plus

Кроме того, на спутниковых снимках системы NASA FIRMS зафиксированы пожары на территории Таганрогского автомобильного завода (ТагАЗ). Мониторинговые ресурсы сообщают о возгорании резервуара.

Территория обанкротившегося автозавода используется для различных промышленных и военных нужд, в частности для сборки ударных беспилотников.

NASA firms также фиксирует пожар в Таганроге на территории завода
NASA firms также фиксирует пожар в Таганроге на территории завода / Фото: t.me/exilenova_plus

К семи утра появилось подтверждение о последствиях атаки от властей.

"Этой ночью наш город подвергся массированной воздушной атаке. Силами ПВО уничтожены БПЛА над городом. Есть очаги возгорания. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Пострадавших нет. Информация о последствиях на земле будет уточняться", - сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова.

Взрывы и пожар в Таганроге
Взрывы и пожар в Таганроге / Фото: t.me/exilenova_plus

Мониторинговый канал Exile+ подтверждает, что под удар попали ТагАЗ и военный аэродром в Таганроге.

"Атакован Таганрогский автомобильный завод (ТагАЗ) – предприятие, площадки которого используются для производства беспилотных летательных аппаратов для российской армии, что делает его важным объектом российского ВПК. На территории предприятия зафиксирован пожар, в том числе горит резервуар", - говорится в сообщении.

Также масштабный пожар зафиксирован на территории военного аэродрома "Таганрог-Центральный", где базируется 708-й военно-транспортный авиационный полк.

Последствия атаки на Таганрог
Последствия атаки на Таганрог / Фото: Exile+

Отдельно Генеральный штаб сообщил об уничтожении одного российского самолета. В то же время неизвестно, связана ли его потеря именно с сегодняшней атакой на Таганрог.

Отчет Генштаба ВСУ
Отчет Генштаба ВСУ / t.me/GeneralStaffZSU

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 12 сентября дроны атаковали город Тольятти в Самарской области РФ. Под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот".

В ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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