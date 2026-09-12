Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

Кратко:
- Дроны атаковали химический завод "КуйбышевАзот" в Тольятти
- На территории предприятия после ударов возник масштабный пожар
- Завод производит ключевое сырье для российского ВПК
В ночь на 12 сентября дроны атаковали город Тольятти в Самарской области РФ. Под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот".
Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев сообщил в 06:20, что "продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА". Через час был объявлен отбой. Какой именно объект стал целью атаки, Федорищев не сообщил.
По предварительной информации мониторинговых пабликов, в Тольятти под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот". Очевидцы публиковали видео возгорания на территории промышленной зоны города.
Предприятие "КуйбышевАзот" является одним из крупнейших производителей химической продукции в РФ. Оно специализируется на выпуске аммиака, карбамида, аммиачной селитры, капролактама и полиамида, имеющих критическое значение для российского военно-промышленного комплекса.
Как пишет мониторинговый канал Exile+, под удар дронов повторно попало ПАО "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области. На территории предприятия после атаки возник масштабный пожар.
"Предприятие имеет важное значение для российского ВПК из-за производства химического сырья и полимерных материалов, используемых в многочисленных промышленных и технических производствах. В частности, завод является крупным производителем капролактама, полиамида-6, технических нитей и шинного корда", - говорится в сообщении.
Масштаб производства около 50% российского капролактама и 75% шинного корда. Отдельные виды полиамидной продукции предприятие практически монополизирует на русском рынке.
"Таким образом, поражение таких предприятий это удар не только по отдельному заводу, но и по производственной цепи, обеспечивающей российскую промышленность и ВПК необходимыми материалами", - отмечают мониторы.
"В последние дни ССО продолжают системно поражать химическую промышленность врага, постепенно создавая большие проблемы для сырьевой и производственной базы российского ВПК", - добавили на канале.
Как писал Главред, 1 сентября стало известно о серии взрывов, попаданиях и пожаре в Тольятти.
Атаки по территории РФ - новости
Как писал Главред, в ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.
В ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.
В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.
Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля
В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.
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Об источнике: Exilenova+
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