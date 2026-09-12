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Тольятти атаковали дроны: горит стратегический химзавод "КуйбышевАзот"

Анна Ярославская
12 сентября 2026, 08:31
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Предприятие имеет важное значение для российского ВПК из-за производства химического сырья и полимерных материалов.
Атака на Тольятти
"КуйбышевАзот" повторно попал под атаку беспилотников / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, t.me/exile_plus

Кратко:

  • Дроны атаковали химический завод "КуйбышевАзот" в Тольятти
  • На территории предприятия после ударов возник масштабный пожар
  • Завод производит ключевое сырье для российского ВПК

В ночь на 12 сентября дроны атаковали город Тольятти в Самарской области РФ. Под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот".

Губернатор Самарской области РФ Вячеслав Федорищев сообщил в 06:20, что "продолжается очередная крупная вражеская атака средствами БПЛА". Через час был объявлен отбой. Какой именно объект стал целью атаки, Федорищев не сообщил.

видео дня

По предварительной информации мониторинговых пабликов, в Тольятти под удар мог попасть химический завод "КуйбышевАзот". Очевидцы публиковали видео возгорания на территории промышленной зоны города.

Предприятие "КуйбышевАзот" является одним из крупнейших производителей химической продукции в РФ. Оно специализируется на выпуске аммиака, карбамида, аммиачной селитры, капролактама и полиамида, имеющих критическое значение для российского военно-промышленного комплекса.

Атака на Тольятти
Атака на Тольятти / Фото: Exilenova+

Как пишет мониторинговый канал Exile+, под удар дронов повторно попало ПАО "КуйбышевАзот" в Тольятти Самарской области. На территории предприятия после атаки возник масштабный пожар.

"Предприятие имеет важное значение для российского ВПК из-за производства химического сырья и полимерных материалов, используемых в многочисленных промышленных и технических производствах. В частности, завод является крупным производителем капролактама, полиамида-6, технических нитей и шинного корда", - говорится в сообщении.

Масштаб производства около 50% российского капролактама и 75% шинного корда. Отдельные виды полиамидной продукции предприятие практически монополизирует на русском рынке.

"Таким образом, поражение таких предприятий это удар не только по отдельному заводу, но и по производственной цепи, обеспечивающей российскую промышленность и ВПК необходимыми материалами", - отмечают мониторы.

Атака на
Атака на "КуйбышевАзот" / t.me/exile_plus

"В последние дни ССО продолжают системно поражать химическую промышленность врага, постепенно создавая большие проблемы для сырьевой и производственной базы российского ВПК", - добавили на канале.

Как писал Главред, 1 сентября стало известно о серии взрывов, попаданиях и пожаре в Тольятти.

Атаки по территории РФ - новости

Как писал Главред, в ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар. Вероятно, под удар попал нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 11 сентября Саратовскую область России атаковали дроны. В областном центре зафиксированы пожары как минимум на двух объектах. Под удар попал логистический центр OZON - там вспыхнул масштабный пожар.

В ночь на 10 сентября дроны атаковали Республику Дагестан в России и нанесли удар по Махачкале, расположенной более чем в 1400 километрах от границы с Украиной. В городе прогремела серия взрывов, вспыхнул пожар.

Генштаб ВСУ подтвердил, что в ночь на 10 сентября Силы обороны Украины нанесли удар по Махачкалинскому морскому торговому порту в Дагестане. В Новороссийске поражены как минимум три российских корабля

В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

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Об источнике: Exilenova+

Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах.

Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus.

Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот.

Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются.

Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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