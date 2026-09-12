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"До сих пор летают дроны": Зеленский эмоционально обратился к миру

Руслана Заклинская
12 сентября 2026, 15:26
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Президент отметил, что российские удары охватили 10 областей Украины.
'До сих пор летают дроны': Зеленский эмоционально обратился к миру
Последствия атаки РФ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Ключевые тезисы Зеленского:

  • Под ударами РФ оказались 10 областей
  • В Одессе 37 пострадавших, продолжаются поиски двух пропавших
  • Украинская ПВО с начала суток сбила более 200 воздушных целей

Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населенным пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Одессе продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте поврежденного российской ракетой многоэтажного дома. Тридцать семь человек пострадали. Поиски еще двух, на данный момент без вести пропавших людей, продолжаются непрерывно. На месте работают необходимые службы", - сообщил президент.

видео дня

Утром российские войска также атаковали дроном отель в Черноморске Одесской области. Ранены 11 человек, среди них шестеро маломобильных.

  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026
    Последствия атаки на Одессу утром 12 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

В Запорожской области в результате удара "Шахеда" по жилым домам погибли два человека, ещё шестеро получили ранения. Есть пострадавшие в результате удара по предприятию в Запорожье. В Кривом Роге РФ нанесла ракетный удар по объекту критической инфраструктуры: один человек погиб, трое ранены. Еще двое людей пострадали в Киевской области.

"Под российскими ударами прошлой ночью оказались десять областей, и во многих до сих пор летают российские ударные дроны. Снова удары по обычным заправкам в Житомирской и Ровенской областях, по локомотивному депо в Одесской области", - отметил Зеленский.

Украинские защитники сбили более 200 воздушных целей с начала суток. В то же время, по словам президента, не все вражеские цели удалось уничтожить.

"И когда россияне вот так открыто превращают обычных людей в мишени своих террористических атак, досадно, что реакция сильных мира сего не соответствует уровню российской эскалации. Достойный ответ, который действительно способен остановить убийства и защитить людей, всегда совместный. Я благодарен каждому, кто помогает Украине с противоракетной обороной. Каждому, кто оказывает ощутимое давление на Россию. И каждому, кто помогает украинцам и украинкам, где бы они ни находились", - добавил Зеленский.

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не коснется боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете на нанесение ударов вглубь тыла.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупредили о риске массированного баллистического удара по Киеву. По данным источников, залп может превысить десяток ракет.

Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о последствиях ракетно-дроновой атаки по Одесской области. Он отметил, что повреждено многоэтажное здание, число пострадавших возросло до 23 человек.

Воздушные силы ВСУ сообщили о масштабной атаке российских сил с применением ракет и ударных беспилотников. Они сообщили, что уничтожили или подавили 110 целей во время отражения нападения. По имеющимся данным, РФ применила 8 ракет "Калибр", несколько баллистических ракет и 129 ударных БПЛА.

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О персоне: Валерий Клочок

Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.

С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.

С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.

С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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