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Мужчина 10 лет хранил дома "кусок металла": пришлось эвакуировать соседей

Константин Пономарев
12 сентября 2026, 16:01
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Мужчина десять лет хранил дома старую бомбу, считая ее куском металла. Опасную находку распознал ИИ, после чего вызвали саперов и эвакуировали соседей.
Мужчина 10 лет хранил дома бомбу времен Второй мировой войны
Мужчина 10 лет хранил дома бомбу времен Второй мировой войны / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Как искусственный интеллект раскрыл тайну находки спустя 10 лет
  • Почему обычный кусок металла заставил эвакуировать соседей
  • Что мужчина собирался сделать с бомбой до приезда саперов

Житель британского графства Кент собирался переплавить загадочную находку, однако решил сначала сфотографировать ее и проверить с помощью Google Lens. Оказалось, что на полке могла лежать немецкая зажигательная бомба.

Житель Великобритании Стэнли Грин около десяти лет хранил в зимнем саду металлический предмет, найденный с помощью металлодетектора. Мужчина не подозревал об опасности и даже собирался переплавить находку, однако проверка изображения с помощью искусственного интеллекта заставила его немедленно обратиться в экстренные службы. Об этом пишет Mirror.

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Необычный предмет все это время находился на полке в доме мужчины в деревне Кемсли. Как выяснилось позднее, находка могла оказаться немецкой зажигательной бомбой.

ИИ выдал критическое предупреждение

Необычный предмет длиной примерно 15 сантиметров мужчина обнаружил около десяти лет назад во время поисков с металлодетектором. Вскоре у мужчины случился сердечный приступ, поэтому он сосредоточился на здоровье, а загадочную находку просто оставил в зимнем саду рядом с гостиной.

Спустя годы 61-летний британец решил выяснить происхождение предмета. Он сфотографировал его и загрузил снимок в Google Lens - сервис, способный находить в интернете визуально похожие изображения.

Необычный предмет длиной примерно 15 сантиметров
Необычный предмет длиной примерно 15 сантиметров / Фото: SWNS

Система определила предмет как немецкую зажигательную бомбу и выдала критическое предупреждение: не прикасаться к находке и немедленно вызвать экстренные службы.

"Я не знал, что это бомба. Я собирался переплавить ее в свинец, поэтому рад, что сначала поискал информацию. Я поговорил с сыном, и он сказал оставить ее в покое и позвонил в полицию. Они приехали примерно через полчаса", - рассказал Стэнли.

Жителей нескольких домов эвакуировали

После осмотра находки полиция попросила мужчину, его супругу и сына покинуть дом. В целях безопасности эвакуироваться пришлось и одному из соседей. Затем на место вызвали военных специалистов по обезвреживанию взрывных устройств.

"Моя жена попросила их не оцеплять дом, потому что ей показалось это неловким. Такое случается не каждый день", - признался британец.

Жительница Castle Rough Lane Няша
Жительница Castle Rough Lane Няша / Фото: SWNS

Соседка Стэнли по имени Ньяша заметила полицейских, когда направлялась на почту. Вернувшись примерно через 40 минут, она увидела, что экстренные службы по-прежнему находятся возле дома, а вскоре туда прибыло военное подразделение.

"Это просто невероятно. Я невольно переспросила и подумала: "Неужели я ослышалась?" До меня дошло только тогда, когда подъехал фургон с надписью "обезвреживание бомб". Забавная история: Стэнли узнал об этом с помощью ИИ, а мы понятия не имели, что живем рядом с бомбой", - рассказала женщина.

Бомбу вывезли и уничтожили

Опасную находку забрали военные специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Боеприпас перевезли на поле, где контролируемо уничтожили.

Бомбу вывезли и уничтожили
Бомбу вывезли и уничтожили / Фото: SWNS

Одна из местных жительниц рассказала, что примерно в 17:30 услышала два хлопка, причем второй оказался особенно громким.

Ранее Главред писал о том, что работники случайно раскопали "золотой город". Обычная проверка перед строительством трассы обернулась сенсацией. Под землей нашли кельтское золото и десятки тысяч ценнейших артефактов.

Также стало известно о том, что супруги нашли в старом доме целые пачки денег. Старая банка под лестницей оказалась тайником с купюрами 1970-х. Супруги нашли более 1000 фунтов стерлингов, забытые в доме.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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